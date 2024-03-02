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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أعرف أماكن حملة هنوصلك لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

صدى البلد

حملة هنوصلك لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، يبحث عنها كثير من المواطنين فى مختلف المحافظات. 

أوضحت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، أن حملة هنوصلك لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، هتبقى موجودة في ملتقى خطوة للتوظيف يوم السبت 2 مارس في الحرم اليوناني في وسط البلد
 

وأعلنت الصفحة أن ملتقى خطوة مقدم من حلم لتوصيل الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على تعليم عالي بأكثر من 30 شركة من أكبر الشركات في مصر للتوظيف، ويمكن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة في ملتقى خطوة للتوظيف!
 

كما أعلنت لو أنت شخص ذو إعاقة وحاصل على شهادة تعليم عالي، عندك فرصة تقابل أكبر الشركات اللي بتدور على كوادر موهوبة زيك. كمان وزارة التضامن الاجتماعي هتكون موجودة لإصدار بطاقات خدمات متكاملة لكل اللي محتاجها.


– متفوتش الفرصة و سجل في ملتقى خطوة للتوظيف من خلال اللينك:


https://khatwa.helmegypt.org/job-seekers-registration/

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