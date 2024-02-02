تعليم وعلاج.. مميزات كارت الخدمات المتكاملة

تولى الدولة اهتماما كبيراً بذوي الاحتياجات الخاصة تلبية لاحتياجاتهم فقد وفرت كارت الخدمات المتكاملة، حيث توفر العديد من الخدمات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف التسهيل عنهم، وتتيح الوزارة آلية للاستعلام عن الكارت ببطاقة الرقم القومي، وعن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك في إطار التسهيل عنهم.

وإجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته، تقرير طبي مُعتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان اوهيئاتها، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو مستشفيات القوات المسلحة أو مستشفيات الجمعيات الأهلية ، أو المستشفيات الخاصة.

خطوات التقديم بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، تأكد من أن الملفات المرفقه واضحه ومرفقة بشكل سليم بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات قم بالإستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك بناءا على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة

الأعاقات التي تدخل بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

الإعاقات التي سيتم تسجيلها في المرحلة الثالثة من استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، والتي تتضمن الإعاقة البسيطة، وهي مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يستطيع القيام بها دون مساعدة، وكذلك الإعاقات الحركية البسيطة، تضمن ما يلي:

- الإعاقة البصرية «ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل».

- الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.

- وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبارالمعتمدة.

- شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة.

- ضمور العضلات البسيط.

- تيبس المفاصل.

- إصابات وتشوهات العمود الفقري.

- بتر أصابع أو سلاميات متعددة بالطرف الواحد.

- عيوب خلقية.

- ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.

- الشلل الدماغي البسيط.

- خلل بالأعصاب الطرفية.

- الإعاقات المتعددة ذات التأثير البسيط على أداء الشخص، فضلًا عن أمراض الدم ذات التأثير البسيط من الآتي:-

- الثلاسيميا - أنيميا البحرالمتوسط - الأنيميا المنجلية – الهيموفيليا

انواع الاعاقات التي تستخرج بطاقة الخدمات المتكامله

فقد السمع التام الشلل الدماغي الحالات المتقدمة من ضمور العضلات الشلل الرباعي الإعاقات الذهنية الشديدة الشلل النصفي الطولي أو السفلي اضطراب طيف التوحد شلل الأطفال الشديد الإعاقات المتعددة البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم كف البصر ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

بطاقة الخدمات المتكاملة تمكن حاملها من العديد من المميزات منها الاتي:-