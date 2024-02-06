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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مميزات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لهذه الفئات

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تقدم الحكومة الدعم للمواطنين والفئات المستحقة بكافة صوره خاصة ذوي الهمم حيث تقدم الدولة من خلال وزارة التضامن،  بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تتضمن العديد من المميزات التي يحصل عليها حامل البطاقة.

الفئات المستحقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن لفئات محددة الحصول علي  بطاقة الخدمات المتكاملة حددتها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل الاستفادة من المميزات التي يحصل عليها ذوي الهمم.

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10 مزايا.. طريقة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

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تمكن من الجمع بين معاشين.. كل ما تريد معرفته عن بطاقة الخدمات المتكاملة

- تتضمن الفئات التي يحق لها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة مصابي الشلل الدماغي.

- البتر متعدد الأطراف.

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

-  صغر أو كبر حجم الرأس.

- اضطراب طيف التوحد.

- درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

-  متلازمة داون.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

-  اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- فقد البصر التام وفقد السمع التام.

- أمراض الدم المزمنة.

- المصابون بمريض الهيموفيليا.

المستندات المطلوبة للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة 

- صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

- وفى حالة الأطفال صورة شهادة الميلاد الرقم القومي.

-أصل بطاقة الرقم القومي للوصي وصورة منها.

- تتضمن المستندات المطلوبة قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر.

- تشمل المستندات المطلوبة عدد 2 صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.

- وتتضمن الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة الفحوصات الطبية لتحديد نوع الإعاقة والحالة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

هناك مجموعة من المميزات التي يحصل عليها حامل بطاقة الخدمات المتكاملة وتتضمن مايلي :-

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات واشتراكات مراكز الشباب، والأندية الرياضية.

- الجمع بين معاشين.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الحصول على سيارة مجهزة لذوي الهمم.

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تمكن من الجمع بين معاشين.. كل ما تريد معرفته عن بطاقة الخدمات المتكاملة

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بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الإعفاء من الضرائب، الدمج في المدارس.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

بطاقة الخدمات المتكاملة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بطاقة الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة

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