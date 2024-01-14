تمكن من الجمع بين معاشين.. كل ما تريد معرفته عن بطاقة الخدمات المتكاملة

تسعى الدولة المصرية إلى تقديم الدعم الكامل إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة التى توفر عددا من الامتيازات لهؤلاء المواطنين، وعليه هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول عليها.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وتوفر بطاقة الخدمات المتكاملة لحاملها العديد من المميزات، والتي تشمل ما يلي:

- تمكن بطاقة الخدمات المتكاملة حامليها من الدمج بين معاشين.

- كما تمكن بطاقة الخدمات من الحصول على سكن حكومى.

- تمكن بطاقة الخدمات المتكاملة حاملها من الدمج في المدارس والجامعات.

- كما تشمل المميزات التي يحصل عليها حامل بطاقة الخدمات المتكاملة الإعفاء من الضرائب.

- تمكن حاملها من الكشف المجانى في المستشفيات.

- كما تشمل المميزات التي يحصل عليها حامل بطاقة الخدمات المتكاملة الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- تمكن من التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين داخل المؤسسات.

المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تتضمن مايلي:

- يلزم تحضير صورة من بطاقة الرقم القومي الشخصية بشرط أن تكون سارية.

- كما تشمل الأوراق المطلوبة صورة للمؤهل الدراسي.

- كما تتضمن أيضا إثبات نوع الإعاقة ودرجتها من خلال تقرير طبي يفسر ذلك، فلا غنى عن التقرير.

- وتشمل أيضا المستندات والأوراق المطلوبة صورة شخصية لصاحب الإعاقة شريطة أن تكون حديثة لم يمر عليها سوى أيام أو شهور.

خطوات حجز كشف طبي ل بطاقة الخدمات المتكاملة

- تبدأ أولى خطوات حجز كشف طبي لبطاقة الخدمات المتكاملة بتسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة المخصص لبطاقة الخدمات المتكاملة.

- ثم يقوم المواطن بعدها باختيار حجز موعد للكشف الطبي ويطلب منه القيام بكتابة البيانات الشخصية، وذلك ضمن خطوات حجز كشف طبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

متضمنة الرقم القومي، والاسم، وتاريخ الميلاد، والنوع، ومحافظة السكن، والعنوان، والوظيفة، ورقم الهاتف، ونوع الإعاقة.

- ثم يقوم المواطن بحفظ البيانات وسيتم موافاته بموعد ومكان الكشف من أجل الحصول على حجز كشف طبي لبطاقة الخدمات المتكاملة.