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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

شروط استخراج بطاقة
شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاعاقة، يبحث عنها عدد كبير جدا من المواطنيين، و  كيفية الحصول عليها، والتي تتيح لهم الخدمات والإعفاءات من الضرائب ومن مصاريف دخول الأماكن العامة والمدارس والجامعات والخصومات في وسائل المواصلات.

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

 

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

 

إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته، تقرير طبي مُعتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان اوهيئاتها، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو مستشفيات القوات المسلحة أو مستشفيات الجمعيات الأهلية ، أو المستشفيات الخاصة

الأعاقات التي تدخل بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

الإعاقات التي سيتم تسجيلها في المرحلة الثالثة من استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، والتي تتضمن الإعاقة البسيطة، وهي مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يستطيع القيام بها دون مساعدة، وكذلك الإعاقات الحركية البسيطة، تضمن ما يلي:

 

- الإعاقة البصرية «ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل».

- الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.

- وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبارالمعتمدة.

- شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة.

- ضمور العضلات البسيط.

- تيبس المفاصل.

- إصابات وتشوهات العمود الفقري.

- بتر أصابع أو سلاميات متعددة بالطرف الواحد.

- عيوب خلقية.

- ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.

- الشلل الدماغي البسيط.

- خلل بالأعصاب الطرفية.

- الإعاقات المتعددة ذات التأثير البسيط على أداء الشخص، فضلًا عن أمراض الدم ذات التأثير البسيط من الآتي:-

  1. - الثلاسيميا
  2. - أنيميا البحرالمتوسط
  3. - الأنيميا المنجلية
  4. – الهيموفيليا
شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

 

انواع الاعاقات التي تستخرج بطاقة الخدمات المتكاملة

  1. فقد السمع التام
  2. الشلل الدماغي
  3. الحالات المتقدمة من ضمور العضلات
  4. الشلل الرباعي
  5. الإعاقات الذهنية الشديدة
  6. الشلل النصفي الطولي أو السفلي
  7. اضطراب طيف التوحد
  8. شلل الأطفال الشديد
  9. الإعاقات المتعددة
  10. البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم
  11. كف البصر
  12. ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ

 

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

 

 

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