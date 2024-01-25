10 مزايا.. طريقة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

تسعي الدولة المصرية إلي تقديم الدعم الكامل إلي ذوي الهمم وذلك من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة التى توفر عدد من الامتيازات لهؤلاء المواطنين، وعليه هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول عليها.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وهناك مجموعة من المميزات التي يحصل عليها حامل بطاقة الخدمات المتكاملة وتتضمن مايلي :-

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات واشتراكات مراكز الشباب، والأندية الرياضية.

- الجمع بين معاشين.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الحصول على سيارة مجهزة لذوي الهمم.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الإعفاء من الضرائب، الدمج في المدارس.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي



يمكن عبر خطوات سهلة وبسيطة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر ما يلي :-

- فى هذه الخطوة يتم الدخول على الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

- فى هذه الخطوة يتم الضغط على زر الرابط الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

- يليها النقر على كلمة «استعلام طلبات».

- كما تشمل الخطوات تسجيل الرقم القومي الخاص بالشخص والمُكون من 14 رقمًا، ولابد من أن تكون البطاقة سارية.

- وبعد ذلك الضغط على خانة «بحث».

- وفي هذه الخطوة تظهر نتيجة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي الحصول على بطاقة الخدمات

وهناك بعض الخطوات التي يجب على ذوي الهمم القيام بها من أجل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تتضمن مايلي :-

- تبدأ أولي خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي الحصول على بطاقة الخدمات بزيارة موقع المجالس الطبية لوزارة الصحة والسكان.

- يقوم المواطن بعدها بكتابة الرقم القومي، وكلمة السر

- فى هذه الخطوة يقوم المواطن بالضغط علي كلمة بحث.

- ثم تظهر بعدها نتيجة الاستعلام من خلال وقت وتاريخ محدد

- وفى حالة عدم استيفاء المستندات المقدمة يتم إعادة تحديد موعد الكشف الطبي