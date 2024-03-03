تعرف على مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024م

تقوم الدولة بدور كبير في دعم ذوى الهمم، حيث أصبحوا يحظون برعاية واسعة منذ أن أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام والعناية بهم كونهم جزءا أصيلا ومهما من المجتمع وبنائه.

ومن ضمن هذه الخدمات، كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي 2024، حيث يُعد كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُثبت نوع ودرجة الإعاقة لديهم.

ويوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا.

ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024م من خلال اتباع الطريقة التالية:

ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "بحث".

متستحقو كارت الخدمات المتكاملة الفئات التالية من ذوي الإعاقة:

الإعاقات الشديدة: وهي الإعاقات التي تؤدي إلى فقدان الإنسان لاستقلاليته في الحركة أو التواصل أو العناية بذاته. الإعاقات المتوسطة: وهي الإعاقات التي تؤدي إلى صعوبة في الحركة أو التواصل أو العناية بالذات. وتشمل هذه الفئات ما يلي: الإعاقات البصرية: مثل فقدان البصر أو ضعف البصر الشديد. الإعاقات السمعية: مثل فقدان السمع أو ضعف السمع الشديد. الإعاقات الذهنية: مثل التخلف العقلي أو صعوبات التعلم. الإعاقات الحركية: مثل الشلل أو ضمور العضلات. الإعاقات المزدوجة أو المتعددة: وهي الإعاقات التي يعاني منها الشخص من أكثر من نوع من الإعاقة.

وبحسب درجة الإعاقة، يتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة بثلاثة ألوان، وهي:

• البطاقة الزرقاء: تصدر لذوي الإعاقات الشديدة.

• البطاقة الخضراء: تصدر لذوي الإعاقات المتوسطة.

• البطاقة البنفسجية: تصدر لذوي الإعاقات الشديدة أو المتوسطة الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو إعاقات سلوكية.

وتمنح بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا، منها:

• حق الحصول على الرعاية الصحية المجانية.

• حق الحصول على التعليم المناسب.

• حق الحصول على فرص العمل.

• حق الحصول على الإعانات المالية.

ويمكن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال المراكز الطبية المتخصصة التي تقوم بإجراء الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة.

كيفية عمل تقرير طبي لذوي الاحتياجات الخاصة

يتمكن أصحاب القدرات الخاصة من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال إجراء كشف طبي عن طريق بعض خطوات كاآتيي:

املأ جميع البيانات الشخصية في استمارة البيانات الأساسية للتقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة، واحرص على أن تكون الإجابة دقيقة.

بمجرد الانتهاء من تعبئة البيانات الشخصية لبطاقة الخدمات المتكاملة، سوف يظهر لك رقم الطلب الخاص بك لبطاقة الخدمات المتكاملة، عليك الاحتفاظ به.

قم بالاستعلام عن طلبك من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

بعد التأكد من قبول الطلب المقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، قم بحجز موعد عن طريق أيقونة الحجز بالبوابة الإلكترونية.

بعد الانتهاء من حجز الموعد، توجه إلى مكتب التأهيل الذي قمت باختيارة مسبقًا في الموعد لاستكمال باقي إجراءات بطاقة الخدمات المتكاملة.

احضر جميع الأوراق والمرفقات لكي يتم تسجيل جميع بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك لتتمكن من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وقد ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي مميزات بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وجاءت كالتالي:

- تمكن بطاقة الخدمات المتكاملة صاحبها من الجمع بين معاشين.

- يستطيع حامل بطاقة الخدمات المتكاملة الدمج في المدارس والجامعات.

- يعفى صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

- يعفى حامل بطاقة الخدمات المتكاملة من الضرائب.

- يحصل الشخص الذي لديه بطاقة الخدمات المتكاملة على سكن من الحكومة مصمم خصيصًا ليناسب وضعه.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة.

- تخفيض أسعار وسائل النقل والمواصلات لصاحب بطاقة الخدمات المتكاملة.

- توفر بطاقة الخدمات المتكاملة لصاحبها خدمة الكشف المجاني في المستشفيات.

- دخول حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة جميع المتاحف والمناطق الأثرية بالمجان.

- تحقق بطاقات الخدمات المتكاملة خصومات وتخفيضات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية.

- تسهل بطاقة الخدمات الإلكترونية علي صاحبها التعامل في جميع الجهات باعتبارها إثبات على أنه من ذوي القدرات الخاصة.

الحالات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة 2024م

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنواع الإعاقات التي يستحق صاحبها الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة ومنها:

- من يعاني من الإعاقات الحركية.

- والإعاقات الذهنية.

- واضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة.

- وأيضا الاضطرابات النفسية الانفعالية.

- اضطراب صعوبات التعلم يستطيع الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- الإعاقات السمع بصرية.

- أمراض الدم.