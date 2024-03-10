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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل العتاولة| حسن شاكوش برفقة السقا وباسم سمرة من الكواليس

صدى البلد

نشر مغنى المهرجانات حسن شاكوش، مجموعة من الصور، عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام” من كواليس مسلسل العتاولة.

وظهر شاكوش برفقة الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة، وعلق على الصور:" لو كلها معلمين؛ احنا العتاولة .. مسلسل العتاولة على mbc مصر".

وطرح النجم أحمد السقا أحدث أعماله الفنية من خلال مسلسله الجديد العتاولة الذي سيتم عرضه في رمضان المقبل.

وطرح السقا والشركة المنتجة أغنية "مهرجان العتاولة" ضمن أحداث المسلسل.

الأغنية ستكون هي التجربة الأولي للسقا في الغناء بطريقة المهرجانات، وسيشاركه في الغناء كل من النجوم طارق لطفي و باسم سمرة، فيما سيتم طرح الأغنية خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

وكشف الفنان طارق لطفي عن طبيعة الدور الذى يجسده فى مسلسل “العتاولة” الذى يشارك به في المارثوان الرمضاني 2024.

قال طارق لطفي فى تصريحات لـ"et بالعربي "، إن طبيعة دوره مختلفة تماما وأن العمل مزيج ما بين الدراما والأكشن والطابع الاجتماعي .

وعن التعاون مع أحمد السقا، قال طارق لطفي: إنه سعيد بالتعاون مع الفنان أحمد السقا لأنهما تجمعهما صداقة قوية منذ سنوات، قائلا: أنا وأحمد السقا عِشرة عمر، ودخلنا بيوت بعض وماشوفناش من بعض غير كل خير، وسعيد إن احنا هنتعاون 4 شهور تصوير.

أحمد خالد موسى النجم أحمد السقا مغني المهرجانات حسن شاكوش مصطفى أبو سريع مسلسل العتاولة

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