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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب جنوب إفريقيا يكشف أسباب استبعاد بيرسي تاو من معسكر مارس

بيرسي تاو
بيرسي تاو

كشف البلجيكي هوجو بروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا، عن أسباب غياب بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمعسكر مارس الجاري.

قال بروس في تصريحات صحفية لموقع "farpost" الجنوب أفريقي، إن استبعاد تاو، جاء لحمايته لما يعانيه من ضغوط نفسية بعد بطولة أمم أفريقيا.

حصد منتخب جنوب أفريقيا، المركز الثالث في بطولة أفريقيا التي اختتمت الشهر الماضي، في وقت لم يقدم "تاو" مستويات كبيرة.

وأضاف: "تواصلت مع تاو قبل أسبوعين، وأخبرته أنني لن أستدعيه لمعسكر مارس، وكان يفضل التواجد لكنني رفضت".

وشرح "بعد نهاية أمم إفريقيا كان تاو محطما ذهنيا، محطما حقا وفي حال قدومه ولم يظهر بشكل جيد فسنعيد الأمر مجددا".

واصل: "الكثير من الانتقادات لم تكن عادلة. لكن حسنا، كما تعلمون، يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تقتل شخصا ما. لذلك تحدثت معه وقلت لا توجد مشكلة لأنني كنت أعلم أن هناك مشكلة".

وختم مدرب جنوب أفريقيا: "لا أريد أن يقتلوه، كان ذلك كافيا بعد أمم أفريقيا، وتاو سيكون جاهزا للعودة مرة أخرى في يونيو، وسنرى تاو جديدا".

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