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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نظر إعادة محاكمة متهمين في خلية داعش قنا .. اليوم

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

تنظر اليوم الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة، بمجمع محاكم مأمورية استئناف بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة متهمين بـ "خلية داعش قنا".

وجه للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.

قنا أحكام الدستور السلطات العامة الحرية الشخصية الدائرة الثالثة مؤسسات الدولة

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