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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وصول 18 ألف طن قمح وذرة و5204 أطنان زيت طعام لميناء دمياط

صدى البلد

استقبل ميناء دمياط 9 سفن وغادرته 7 سفن، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان، اليوم /الثلاثاء/ - أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 39 سفينة، منها السفينة "MR TRADER" والتي ترفع علم سيراليون، ويبلغ طولها 149 مترا وعرضها 23 مترا قادمة من أوكرانيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ11 ألفا و203 أطنان من القمح لصالح القطاع الخاص، وذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح. 

وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14 ألفا و978 طنا، شملت 1012 طن ملح معبأ، و807 أطنان علف بنجر، و3811 طن رمل، و400 طن يوريا، و8948 طنا من البضائع المتنوعة، مشيرا إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 45 ألفا و922 طنا، شملت 12 ألفا و790 طنا من القمح، و10 آلاف و282 طن خردة، و11 ألفا و826 طن حديد، و5204 أطنان زيت طعام، و5820 ذرة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 728 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 75 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3896 حاوية مكافئة.

ونوه البيان بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 54 ألفا و950 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80 ألفا و946 طنًا، كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 4294 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وإمبابة وكوم أبو راضي والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 3972 شاحنة. 

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