روسيا.. تطوير الحوار السياسي مع دول أمريكا اللاتينية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تخطط لتطوير الحوار السياسي مع دول أمريكا اللاتينية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.

وأفادت الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف شدد خلال اجتماعه مع سفراء دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لدى موسكو، اليوم، على التزام موسكو بمواصلة تطوير الحوار السياسي الثنائي والمتعدد الأطراف وإعطاء أولوية لتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والتعاون معها في القطاعات الثقافية والإنسانية والتعليمية، وفقًا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأشار البيان إلى أن المشاركين في الاجتماع تبادلوا وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا الدولية الملحة، كما تطرقوا إلى مختلف جوانب التحول الجاري في النظام العالمي، حيث تلعب منطقة أمريكا اللاتينية دورًا مهمًا في هذا التحول.