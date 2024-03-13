عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: استكمال مشروعات تطوير الطرق بالمناطق الصناعية والسكنية بمدينة العبور

صدى البلد

تابع المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال مشروعات تطوير الطرق والتوسعات بالمناطق الصناعية بالمدينة، موضحاً أنه جارٍ استكمال أعمال إعادة الشي لأصله ( أسفلت) للتوسعات التي تمت بشارع الـ ٥٠، وشارع الـ ٣٠٠ بالمنطقة الصناعية الأولى، وكذلك استكمال أعمال الطبقة الاسفلتية لكامل القطاع بشارع الـ ١١٠ بالامتداد الشمالي والغربي للمدينة، وستستكمل باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعاً.

وأضاف المهندس أحمد رشاد، أنه جارٍ استكمال أعمال دمج طبقة الأساس وتجهيز الطريق للطبقة الأسفلتية السطحية، بشارع المسجد الأقصي بالحي الترفيهي والممتد حتي مشروع الإسكان المتوسط، دار مصر.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أحمد رشاد، استكمال أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء بالطريق الرئيسي للمدينة، ورفع كفاءة المسطحات وتدعيمها بأشجار الظل الصديقة للبيئة والمناسبة للمناخ، وكذلك زراعة شتلات الزهور والشجيرات الديكورية، لرؤية بصرية أجمل للسكان وزائري المدينة، وحفاظاً على الواجهة الحضارية  للمدينة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد هزيمة الأهلي بأربعة أهداف

عقوبة تنتظر أكرم توفيق بعد فعله المُسيئ في مباراة البنك الأهلي

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

مفاجأة | تعليق مثير من خالد الغندور عقب خسارة الأهلي

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة

الدرديري يكشف عن سبب مثير لهزيمة الزمالك أمام الجونة

اختبأ في الدولاب| تفاصيل محاكمة سيدة وعشيقها تخلصا من الزوج

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

ترشيحاتنا

تنبيه للصائمين| ماذا يحدث بطقس أول أسبوع برمضان.. وحقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر

حقيقة إلغاء عقد نيمار مع نادي الهلال السعودي.. والأطباء يُحدّدون موعد شفائه

تحذير للأزواج في رمضان.. الإفتاء تكشف عن أمر يفسد الصوم

الاشتباك الأول.. الدفاع اليونانية تعلن إطلاق النار على مسيرتين في البحر الأحمر

بعد 14 سنة غياب..ارتيتا يفك نحس آرسنال ويصعد للمربع الذهبي لدوري الأبطال

بالقانون| دعم نقدي لكل مواطن لا يتمتع بتأمين اجتماعى.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض خرافي لايُصدق| بشيك على بياض محمد صلاح يقترب من دوري روشن.. وهذا النادي يزاحم بقوة

رامز جلال يثير الجدل بملابسه في برنامجه الجديد.. سعرها تخطى النصف مليون

ريش أبيض .. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

بسعر مغرٍ.. أرخص سيارة مستعملة في السعودية|فابريكا

فيديو

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ