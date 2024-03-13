تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين وإيران في خليج عمان.. شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان،"حزام الأمن البحري 2024".. تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين وإيران في خليج عمان.

ووفقا للتقرير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن روسيا بدأت مناورة بحرية مشتركة مع إيران والصين في خليج عمان.

