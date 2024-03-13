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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بأسعار مخفضة.. الريف المصري: توفير السلع لخدمة منتفعى الـ 1.5 مليون فدان

صدى البلد

أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد - المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، قيام منافذ بيع السلع الغذائية، التى أقامتها الشركة بمناطق المغرة وغرب المنيا وامتداد غرب المنيا، بتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم للمنتفعين بأراضى المشروع على مدار شهر رمضان المبارك وطوال العام، وذلك بأعلى جودة ممكنة وبأسعار تنافسية مخفضة بنسب تتراوح بين 15 و30% عن سعر السوق.

كما أكد عبد الوهاب قيام الشركة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لمضاعفة الكميات المعروضة بمنافذها خلال شهر رمضان، من أجل تلبية احتياجات جميع المواطنين من سكان مناطق المشروع والمنتفعين بأراضيه.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التى قام بها اللواء عمرو عبد الوهاب لمنطقة غرب المنيا، وتفقده لمنفذ بيع المنتجات الغذائية التابعة للشركة هناك.

وشدد خلال لقائه بقيادات المناطق والعاملين بمنافذ بيع المنتجات الغذائية بأراضى المشروع، على ضرورة توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بأنواعها والدواجن والأسماك، وكذلك مختلف المواد والسلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية، بما يلبى احتياجات رواد المنافذ من المستهلكين وبأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق.

كما شدد اللواء عمرو عبد الوهاب على ضرورة مواصلة فرض المتابعة اليومية من الشركة على منافذ البيع بهدف التأكد من توافر السلع وبالأسعار المقررة، وذلك فى إطار نهج وخطة عمل شركة تنمية الريف المصرى الجديد فى تفعيل الدور الاجتماعى الذى تضطلع به، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية فى حصول عملاء الشركة والمشروع على جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم من المواد الغذائية الأساسية فى محل عملهم وإقامتهم بمواقع الـ 1.5 مليون فدان، وبأسعار مدعمة تساعد على التصدى لغلاء الأسعار.

وثمن اللواء عمرو عبد الوهاب، التنسيق الكامل والتعاون المثمر بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والذى أثمر عن توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين، يقوم بموجبه قطاع التجارة الداخلية بالوزارة بتخصيص حصة من جميع السلع الغذائية ومنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لـ "منافذ الريف المصرى الجديد"، بالأسعار التنافسية وبذات الجودة العالية التى تطرحها بها الوزارة فى الأسواق، ما من شأنه أن يدعم الجانب الخدمى والاجتماعى للشركة تجاه عملائها وتجاه سكان مناطق المشروع، ويعضد التعاون المشترك بين الشركة وجميع كيانات ووزارات الدولة لخدمة المنتفعين بالمشروع، ولتحقيق مستهدفاته التنموية.

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