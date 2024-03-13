رسميا.. ألمانيا تقرر إسقاط المساعدات الإنسانية جوا إلى غزة

وافق وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، على قيام القوات الجوية الألمانية بتنفيذ عمليات إسقاط للمساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الألماني في بيان له نشرته وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، إن الأهالي في قطاع غزة يفتقرون إلى أبسط الضروريات.

وأضاف بيستوريوس: "نريد أن نقوم بدورنا لضمان حصولهم على الغذاء والدواء، وتقدم القوات المسلحة الألمانية طائرتي نقل من طراز هيركوليس، يمكن لكل منهما حمل ما يصل إلى 18 طنا من البضائع".

ووفقا لبيان الدفاع الألمانية، فإن بيستوريوس وقع على الأمر للسماح بالمهمة، لافتا إلى أن إسقاط المساعدات قد يبدأ في وقت مبكر من نهاية الأسبوع.

وفي حين أن عمليات الإنزال الجوي تتجنب عمليات الفحص الصارمة والمطولة التي يتم إجراؤها عند نقاط التفتيش البرية، إلا أن وكالات الإغاثة تقول إن عيوبها تفوق فوائدها بشكل كبير، فهي أكثر تكلفة، ولها قدرة توصيل محدودة وقد تؤدي إلى الفوضى.

ويقول ريتشارد جوان، مدير مجموعة الأزمات الدولية في الأمم المتحدة: "يشكو العاملون في المجال الإنساني دائمًا من أن عمليات الإنزال الجوي تمثل فرصًا جيدة لالتقاط الصور، ولكنها طريقة رديئة لإيصال المساعدات".