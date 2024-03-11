ألمانيا ترحب بمقترح بريطانيا بشأن شراء صواريخ تاوروس لنقها إلى أوكرانيا

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، أنالينا بيربوك عن ترحيبها باقتراح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بشأن شراء صواريخ "تاوروس" لنقلها إلى أوكرانيا.

وبموجب اقتراح كاميرون، يمكن لبرلين أن تزود بريطانيا بصواريخ "تاوروس"، وبالمقابل، ستزود بريطانيا أوكرانيا بصواريخ إضافية من طراز "ستورم شادو" بعيدة المدى من مخزونات المملكة المتحدة.

وتتردد برلين في تزويد كييف بصواريخ تاوروس المتقدمة، والتي تكون أقل قابلية للرصد وقادرة على ضرب أهداف على بعد 500 كيلومتر.

وعلى الرغم من مناشدات كييف، منع المستشار الألماني أولاف شولتس إرسال الصواريخ إلى أوكرانيا خوفا من إمكانية استخدامها لضرب أهداف داخل روسيا نفسها وزيادة تصعيد الصراع.

ويتعرض شولتس لضغوط داخل ائتلافه لعكس موقفه من صواريخ "تاوروس". وقالت بيربوك على مدى أشهر إنها تؤيد إرسال الصواريخ إلى كييف.

