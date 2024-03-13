إحالة أوراق المتهمين بقـ.تل شاب في الدقهلية لمفتي الجمهورية

أصدرت جنايات المنصورة، حكمها بإحالة أوراق المتهمين بإنهاء حياة أحمد البرعي،٢٢ عاما سائق توك توك، بعدما سددوا له طعنات نافذة أودت بحياته في الحال، لخلافات سابقة بينهم، لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل للنطق بالحكم.

حيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الله مطاوع، ومحمد منسي عبد الرحمن، والسيد عبده منصور، وسكرتارية محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، وحسين عبد اللطيف، وذلك في القضية رقم 14803 لسنة 2022 جنايات دكرنس، والمقيدة برقم 2546 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

وأحال المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، أحال كل من: "السعيد ع.م" 20 عامًا، مبلط، ومقيم كفر أبو ناصر مركز دكرنس، و"عادل م.ص.ا"، 33 عامًا، سائق توك توك، ومقيم كفر أبو ناصر مركز دكرنس، و"محمود ن.ع..ع"، (هارب)، للمحاكمة الجنائية.

حيث قام المتهمون فى يوم 1/10/2022 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية، بقتل أحمد محمد حامد محمد البرعي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض (مطواة) وأداة (عصا).

وتربصا له بالمكان الذي أيقنا سلفا مروره منه، وما إن أبصراه مستقلا دراجة نارية (توك توك)، حتى قام المتهم الثاني بالتشبث بالدراجة النارية قيادة المجني عليه، وكال له عدة ضربات بيده حتى تمكن من إيقافه وجذبه خارج الدراجة النارية، وانهالا عليه ضربا حال إحراز المتهم الأول سلاح أبيض (مطواة)، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته كما فى التحقيقات".

وقام المتهم الثالث بمساعدة المتهمين في ارتكاب الجريمة بأن هاتف المتهم الثاني وأخبره بمرور المجني عليه بمكان الواقعة.