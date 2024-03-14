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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوة شومر لاستقالة نتنياهو.. تحول أمريكي واستياء من رئيس وزراء إسرائيل

صدى البلد

وُصفت إدانة السيناتور تشاك شومر الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعوته بالتنحي بأنها "تطور مهم" في الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس، وذلك وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية.

انتقد شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، طريقة تعامل نتنياهو مع الصراع في غزة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء "ضل طريقه" وحذر من أن "إسرائيل لا يمكنها البقاء على قيد الحياة إذا أصبحت منبوذة". وتشير تصريحاته إلى خروجه عن الدعم القوي الذي يقدمه السياسيون الأمريكيون تقليديا لإسرائيل.

ووصف باتريك غاسبار، سفير الولايات المتحدة السابق في جنوب أفريقيا في عهد إدارة أوباما، خطاب شومر بأنه "تحول كبير" ودعا إلى إعادة تقييم دعم الأسلحة غير المشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة لحكومة نتنياهو.

وفي حين أن موقف شومر لا يمثل سياسة رسمية للبيت الأبيض، فإنه يسلط الضوء على الاستياء المتزايد داخل الحزب الديمقراطي تجاه قيادة نتنياهو. وأشار مراسل سكاي نيوز أليستر بونكال إلى أن تصريحات شومر تتجاوز الانتقادات السابقة من البيت الأبيض، مما يشير إلى استياء أوسع بين السياسيين الأمريكيين من نهج نتنياهو تجاه الصراع.

مع ذلك، حذر مراسل سكاي نيوز في الولايات المتحدة، مارك ستون، من أنه حتى لو استقال نتنياهو، فمن غير المرجح أن تتغير الاستراتيجية الشاملة لقوات الإحتلال الإسرائيلية بشكل كبير. وشدد على شعبية الجيش الإسرائيلي داخل إسرائيل وأشار إلى أن أي خليفة لنتنياهو من المرجح أن يتبع نهجا عسكريا مماثلا.

وأشار ستون أيضًا إلى احتمال وجود اختلافات في استراتيجيات ما بعد الصراع بين القادة الإسرائيليين، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع الفصائل اليمينية المتطرفة داخل الحكومة.

وبينما يتردد صدى دعوة شومر داخل الدوائر السياسية الأمريكية، فإن تأثيرها على مسار الصراع بين إسرائيل وحماس لا يزال يتعين رؤيته.

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