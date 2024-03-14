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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل ليست جمهورية موز.. حزب الليكود يرفض دعوة شومر إلى استقالة نتنياهو

صدى البلد

أصدر حزب الليكود بزعامة نتنياهو ردًا حازمًا، على دعوة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التنحي، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.

وانتقد شومر، وهو ديمقراطي بارز، قيادة نتنياهو، قائلاً إن رئيس الوزراء "ضل طريقه" ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل. وسارع حزب الليكود إلى رفض تصريحات شومر، مؤكدا أن إسرائيل "ليست جمهورية موز" وسلط الضوء على الدعم داخل الجمهور الإسرائيلي لاتخاذ إجراء حاسم ضد حماس.

وشدد بيان الليكود على رفض الضغوط الدولية لإقامة دولة فلسطينية، وكرر معارضة عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة. ودعا الليكود شومر إلى احترام العملية الديمقراطية في إسرائيل والامتناع عن تقويض الحكومة المنتخبة، خاصة في أوقات الصراع.

ومع استمرار التوترات في المنطقة، فإن تصريحات شومر ورد فعل الليكود تؤكد على الديناميكيات المعقدة التي تلعبها السياسة الإسرائيلية والصراع المستمر بين إسرائيل وحماس. ابق على اطلاع لمزيد من التطورات حول هذا الوضع المتطور.

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