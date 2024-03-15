عفت نصار يبكي على الهواء.. ويكشف سر ابتعاده عن التدريب

حل عفت نصار، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، ضيفا على الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



عفت نصار: الأهلي لا يقدم كورة وبيكسب بالحظ.. فيديو

سخر عفت نصار، علاب الزمالك ومنتخب مصر السابق، من عدد بطولات النادي الأهلي الكثيرة، في ظل الأداء السيء الذي يقدم الفريق الأول على مدار تاريخه، على حد قوله.



عفت نصار يكشف كواليس انضمامه للزمالك: واسطتي ربنا.. فيديو

كشف عفت نصار، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس انضمامه إلى نادي الزمالك، لافتا إلى أن عمره كان لا يسمح بالانضمام إلى أن فريق الناشئين لأن أصغر فرقة كانت أعمارهم 11 عاما، بينما كنت أخطو في عامي الـ 14 ولكن الكابتن أحمد الشرقاوي سمح لي بالانضمام للفريق الأكبر.



عفت نصار يفتح النار على معتمد جمال: خنوع ومعندوش شخصية.. فيديو

فتح عفت نصار، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، النار على معتمد جمال المدير الفني السابق لنادي الزمالك، لافتا إلى أنه لا يملك أدوات وفنيات المدير الفني فتاريخه الفني على مدار 18 عاما كان مساعدا للمدير الفني ولا أعتقد أنه مدير فني صاحب رأي لأن الشخصية أهم ميزة في أي مدرب".



عفت نصار: الزمالك رفض احترافي في ريد ستار الصربي.. فيديو

قال عفت نصار، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه تلقى عرضا للاحتراف في نادي ريد ستار وكان حاصلا على بطولة أوروبا، ولكن الزمالك رفض وتحجج لهم بأنني ممنوع من السفر بسبب أداء الخدمة العسكرية، رغم موافقتهم على احتراف حازم إمام بقيمة أقل من العرض الذي تلقيته.



عفت نصار يكشف سر ابتعاده عن التدريب: مليش في التدليس

كشف عفت نصار، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أسباب ابتعاده عن التدريب، قائلا: عملت مدربا في الممتاز (ب) لمدة 12 عاما وحصلت على أفضل مدرب لمدة 9 مواسم، ولم أعمل في الدوري الممتاز لخلافاتي مع شخصين كبيرين حارباني بشكل غير عادي".

عفت نصار: شخصيتان كبار جدا في البلد حاربوني وقعدوني في البيت.. فيديو

كشف عفت نصار، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس انضمامه إلى نادي الزمالك، لافتا إلى أن عمره كان لا يسمح بالانضمام إلى أن فريق الناشئين لأن أصغر فرقة كانت أعمارهم 11 عاما، بينما كان يخطو في عامي الـ 14 ولكن الكابتن أحمد الشرقاوي سمح له بالانضمام للفريق الكبير.

بسبب ابنه| عفت نصار يدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

دخل عفت نصار، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، في نوبة بكاء على الهواء حينما عرضت صورة نجله نور، موضحا أنه تخرج مع جامعة عين شمس وأصيب بجلطات في المخ والحمد الله حالته الصحية الآن تتحسن وربنا يبعد عنه العين معقبا: "ده البيبي بتاعي".



عفت نصار: اشتغلت صبي نجار وأنا عندي 8 سنوات.. فيديو

قال عفت نصار، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن الدته شيء كبير جدا بالنسبة له ولعبت دورا كبيرا في حياته، وفقدانها كان صعبا للغاية، لأن حنان الأم وطبيبتها هي أشياء لا يمكن أن تعوض وكانت دائما تطالبني بالمحافظة على الصلاة في المسجد.



عفت نصار: عشت حياة قاسية مع زوج أمي بعد وفاة والدي.. فيديو

كشف عفت نصار، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، العديد من أسرار طفولته وكيف تغلب على الحياة مع زوج والدته، قائلا: "والدي توفى وأنا عمري عامان، ووالدتي تزوجت من ابن عمها وعشت حياة قاسية معه وظلمني كثيرا، واشتغلت وأنا عمري 8 سنوات صبي نجار".



عفت نصار: أمي لعبت دورا كبيرا في حياتي

استرجع عفت نصار، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أهم الذكريات السعيدة في حياته الشخصية، موضحا أن ذكريات طفولته مع والدته تدخل السرور والبهجة على قلبه، معقبا: أمي الله يرحمها دعمتني ووقفت بجانبي وضهري على طول ونتقابل في الجنة إن شاء الله".