عفت نصار يفتح النار على معتمد جمال: خنوع ومعندوش شخصية.. فيديو

فتح عفت نصار، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، النار على معتمد جمال المدير الفني السابق لنادي الزمالك، لافتا إلى أنه لا يملك أدوات وفنيات المدير الفني فتاريخه الفني على مدار 18 عاما كان مساعدا للمدير الفني ولا أعتقد أنه مدير فني صاحب رأي لأن الشخصية أهم ميزة في أي مدرب".



تابع عفت نصار، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك بعض الشروط يجب أن تتوفر في الرجل الأول من بينها القوة والصرامة والحسم، متعمد شخصية طيبة وخنوع جدا وكلمة توديه والتانية تجيبه".





تابع، أنا من أفضل المدربين الموجودين حاليا بخبراتي وبشهاداتي وكل شيء نصيب، وكل الأندية التي توليت تدريبها تركت بصمة بها مضيفا: "مشكلتني إني مليش في التدليس ولا العقود اللي تحت".

