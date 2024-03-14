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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عفت نصار يكشف كواليس انضمامه للزمالك: واسطتي ربنا.. فيديو

عفت نصار
عفت نصار

كشف عفت نصار، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس انضمامه إلى نادي الزمالك، لافتا إلى أن عمره كان لا يسمح بالانضمام إلى أن فريق الناشئين لأن أصغر فرقة كانت أعمارهم 11 عاما، بينما كنت أخطو في عامي الـ 14 ولكن الكابتن أحمد الشرقاوي سمح لي بالانضمام للفريق الأكبر.

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عفت نصار: الزمالك رفض احترافي في ريد ستار الصربي.. فيديو

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عفت نصار يكشف سر ابتعاده عن التدريب: مليش في التدليس

وأضاف عفت نصار، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "واسطتي كانت ربنا سبحانه وتعالى، وخضت أول مباراة مع الفريق الأول في موسم 86  بدعم من الكابتن فكري صالح الذي رشحني للعب وتألقت وأحرزت هدفا في منتخب السويس".

 

تابع نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عملت مدربا في الممتاز (ب) لمدة 12 عاما وحصلت على أفضل مدرب لمدة 9 مواسم، ولم أعمل في الدوري الممتاز لخلافاتي مع شخصين كبار جدا في البلد حاربوني بشكل غير عادي، ولكن أنا من أفضل المدربين الموجودين حاليا بخبراتي وبشهاداتي وكل شيء نصيب، وكل الأندية التي توليت تدريبها تركت بصمة بها مضيفا: "مشكلتني إني مليش في التدليس ولا العقود اللي تحت".
 

عفت نصار الإعلامي محمد موسى الدوري الممتاز برنامج خط أحمر فريق الناشئين محمد موسى نادي الزمالك منتخب مصر السابق

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