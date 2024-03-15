حسن المستكاوي يرد على غضب جماهير الزمالك منه بسبب عبد الله السعيد

رد الناقد الرياضي حسن المستكاوي على غضب جمهور الزمالك منه بعد هجومه على عبدالله السعيد لاعب خط وسط الفريق أثناء تعليقه على مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر.

وقال حسن المستكاوي فى تصريحات تلفزيونية : "لما يكون فيه عشر لعيبة كبار من كام لاعب في الدوري المصري يبقي لازم نركز ونتكلم عليهم".

وواصل : "عبدالله السعيد عارف كويس رأيي فيه وهو لاعب كبير ، فمن الطبيعي لو مش ظاهر في ماتش الأهلي لازم أتكلم"

وأتم : "طب ما هو عجبني في الماتش اللي فات وقام بمجهود كبير ، أنا بردوا قلت الأهلي من غير جناحات وانتقدت كهربا ، ولو الأهلي كان خسر؛ بردوا كنت هبقي عدو الأهلي؟".

جدير بالذكر أن المستكاوي انتقد عبد الله السعيد في مباراة الزمالك والأهلي بشكل خاص مما أثار تعجب المشاهدين.