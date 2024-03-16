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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معرض لذوي الهمم وللمرأة يُطلق شرارة الإنتاج ويرفع مستوى المعيشة

صدى البلد

افتتحت رئيس حي الجمرك بالإسكندرية المهندسة نهي خليفة، معرض الأسر المنتجة التابع لنوادي المرأة بمنطقة الجمرك الطبية؛ تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصرية وعيد الأم، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام الحي.

وحدة تكافؤ الفرص للمرأة وذوي الهمم

وجرت إقامة المعرض بتنسيق كل من مدير وحدة تكافؤ الفرص للمرأة وذوي الهمم ومدير إدارة مشروعك والتنمية المحلية بالحي مع منطقة الجمرك الطبية.

وضم المعرض 19 عارضا منها عارضون من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة؛ وذلك لدعم وحدة تكافؤ الفرص لذوي الهمم والاهتمام بهم وتشجيعهم وكذلك لإتاحة الفرص الكافية للعارضين للترويج عن منتجاتهم التي تنوعت ما بين مشغولات يدوية وملابس ومفروشات وغيرها من المنتجات التي تتميز بجودتها.

يأتي المعرض في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي من خلال ( مبادرة انتي منتجة) لدعم المرأة وذوي الهمم والنهوض بيهم ورفع مستوى المعيشة ودفع عجلة الإنتاج في شتى المجالات.

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