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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قيمة الدنيا مقابل الآخرة .. لا تساوي عند الله شيئا

الصلاة
الصلاة

قال الشيخ الأمير عبد العال، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا فهي دار عمل واختبار، فيقول النبي (والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع).

وأكد الأمير عبد العال، في فيديو لصدى البلد، أن هذا الحديث يبين قيمة الدنيا أمام الآخرة، منوها أن الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة، فكان النبي يحرص على بيانه لأصحابه مرارا وتكرارا.

كما استشهد بما ورد أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مرَّ بالسوقِ داخلًا من بعضِ العاليةِ فمرَّ بجَديٍ أَسَكٍّ ميتٍ فتناوله فأخذ بأُذُنِه ثم قال أيكم يحبُّ هذا له بدرهمٍ ؟ فقالوا ما نحبُّ أنه لنا بشيءٍ وما نصنعُ به قال أتحبّون أنه لكم قالوا لا قال ذلك لهم ثلاثًا فقالوا لا واللهِ لو كان حيًّا لكان عيبًا فيه أنه أَسَكٌّ (والأسَكُّ الذي ليس له أُذُنانِ ) فكيف وهو ميتٌ قال فواللهِ ، لَلدُّنيا أهونُ على اللهِ من هذا عليكم.

كما بين رسول الله بأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنها لا تساوي شيئا عند الله، ولو كانت تساوي شيئا ما سقى الكافر منها شربة ماء.

وأشار إلى أنه ليس معنى ذلك الإعراض الكلي عن الدنيا، فالإنسان مخلوق لعمارة الكون بما يرضي الله، فينبغي على المؤمن أن يعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة، فشريعة الإسلام تطلب من أتباعها أن يعمل المرء لدنياه كأنه يعيش أبدا وأن يعمل لآخرته كأنه يموت غدا.


 

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