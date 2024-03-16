تعرض للإصابة في التدريب| وفاة حارس منتخب موريتانيا محمد المختار

أعلن الاتحاد الموريتاني اليوم السبت وفاة محمد المختار حارس مرمى المنتخب وفريق الجمارك في بلاده في أحد مستشفيات العاصمة نواكشوط، إثر تعرضه لإصابة في الرأس بعد اصطدامه بأحد زملائه أثناء التدريب منذ أسبوع .

ونشر الاتحاد الموريتاني بيانًا رسميًا، ودع خلاله المختار بعد مضي أسبوع منذ دخوله العناية المركزة بالمستشفى الوطني في موريتانيا، إثر تعرضه لإصابة في الرأس بعد اصطدامه بأحد زملائه أثناء التدريب، ثم فقد الوعي.

وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الموريتاني تأجيل مباراة نهائي كأس رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن القرار جاء بعد التشاور مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان.

وكان من المقرر أن يلتقي فريق الجمارك نظيره نواذيبو مساء اليوم السبت على ملعب شيخا بيديا في العاصمة نواكشوط، بنهائي كأس رئيس الجمهورية الموريتاني.

ولم يغادر المختار المستشفى الوطني منذ إصابته إذ كان يعاني من إصابة بالرأس وصفتها تقارير صحفية محلية بأنها "خطيرة".

يذكر أن محمد المختار، لم يكن ضمن القائمة التي استدعاها أمير عبده مدرب منتخب موريتانيا، لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي ودعها المرابطون من الدور ربع النهائي، على يد بوركينا فاسو.

وأوضح الاتحاد الموريتاني في بيان رسمي أن الحارس الشاب كان قد تدرج سريعاً من حراسة مرمى منتخب الناشئين لمنتخب الشباب حتى وصل سريعاً إلى قائمة المنتخب الأول.

وتقدم رئيس الاتحاد الموريتاني، أحمد ولد يحيى، باسمه ونيابة عن كافة أعضاء مجلسه، بالنعي إلى أسرة اللاعب وعائلته الكريمة.