عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرض للإصابة في التدريب| وفاة حارس منتخب موريتانيا محمد المختار

محمد المختار حارس
محمد المختار حارس موريتانيا

أعلن الاتحاد الموريتاني اليوم السبت وفاة محمد المختار حارس مرمى المنتخب وفريق الجمارك في بلاده في أحد مستشفيات العاصمة نواكشوط، إثر تعرضه لإصابة في الرأس بعد اصطدامه بأحد زملائه أثناء التدريب منذ أسبوع .

ونشر الاتحاد الموريتاني بيانًا رسميًا، ودع خلاله المختار بعد مضي أسبوع منذ دخوله العناية المركزة بالمستشفى الوطني في موريتانيا، إثر تعرضه لإصابة في الرأس بعد اصطدامه بأحد زملائه أثناء التدريب، ثم فقد الوعي.

وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الموريتاني تأجيل مباراة نهائي كأس رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن القرار جاء بعد التشاور مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان.

وكان من المقرر أن يلتقي فريق الجمارك نظيره نواذيبو مساء اليوم السبت على ملعب شيخا بيديا في العاصمة نواكشوط، بنهائي كأس رئيس الجمهورية الموريتاني.

ولم يغادر المختار المستشفى الوطني منذ إصابته إذ كان يعاني من إصابة بالرأس وصفتها تقارير صحفية محلية بأنها "خطيرة".

يذكر أن محمد المختار، لم يكن ضمن القائمة التي استدعاها أمير عبده مدرب منتخب موريتانيا، لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي ودعها المرابطون من الدور ربع النهائي، على يد بوركينا فاسو.

وأوضح الاتحاد الموريتاني في بيان رسمي أن الحارس الشاب كان قد تدرج سريعاً من حراسة مرمى منتخب الناشئين لمنتخب الشباب حتى وصل سريعاً إلى قائمة المنتخب الأول.

وتقدم رئيس الاتحاد الموريتاني، أحمد ولد يحيى، باسمه ونيابة عن كافة أعضاء مجلسه، بالنعي إلى أسرة اللاعب وعائلته الكريمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

سقوط كونتينر من فوق تريلا على طريق شبرا بنها الحر دون إصابات

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

رسميا| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بتراجع الأخضر لـ40 جنيها

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 16 مارس 2024

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. كوفنتري سيتي يقصى وولفرهامبتون من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وصول الدفعة الأولى من بعثة منتخب نيوزيلندا للكرة للمشاركة في الدورة الرباعية

تعدى على فتاة بالقوة.. نجم برشلونة ينتظر قرارا بإطلاق سراحه مؤقتا

الطقس هناك بارد| مبابي يرفض الانتقال لـ ناد إنجليزي كبير ويصدم جماهيره

خالد جاد الله: كنت أتمنى أن يواجه الأهلي هذا الفريق بدلا من سيمبا

خالد جاد الله: على حسام حسن دراسة بوركينا فاسو وغينيا بيساو من الآن

خالد جاد الله: هذا الثنائي لن يكون له دور مع منتخب مصر

خالد جاد الله: أي شخص في مصر يستطيع أن يكون مدربا في الوقت الحالي

ترشيحاتنا

تعرض للإصابة في التدريب| وفاة حارس منتخب موريتانيا محمد المختار

ما حقيقة تواصل محمد صلاح لعلاج أحمد رفعت في انجلترا؟.. فتحي سند يجيب

مفتي الجمهورية: كفارة الجماع في نهار رمضان يتحملها الرجل وليس المرأة

الشات بين الشاب والفتاة وحكم الحب قبل الزواج.. 4 فتاوى لـ الشيخ علي جمعة تثير جدلًا

مع توتر العلاقات بسبب غزة.. مسؤول إسرائيلي يقر بتراجع المساعدات العسكرية الأمريكية

شاهد عيان: 15 عمارة تضررت من حريق ستديو الأهرام وجاري المشلول انقذناه.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتل ونهب لسكان دمشق .. كيف أحيا تيمورلنك إمبراطورية جده جنكيز خان

طريقة عمل عجينة السمبوسك في البيت

الزومبي تنتشر في الصين.. سيارة كهربائية تغزو الشوارع

نشرة المرأة والصحة|ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت.. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بهذا المرض

فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

جري ورايا عشان يتجوزني.. ماذا قالت شيرين رضا عن عمرو دياب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ