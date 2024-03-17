رئيس وزراء اليونان: أمن واستقرار مصر يمثل أهمية كبرى للاتحاد الأوروبي

أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، أن أمن واستقرار مصر يمثل أهمية كبرى للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى ضرورة تجنب اي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وأضاف رئيس وزراء اليونان، أن التدهور الإنساني في قطاع غزة يتطلب وقفا فورية لاطلاق النار، و أنه من دواعي سروري التواجد في القاهرة في هذا اليوم الخاص، متابعا: "نحن هنا عملنا بجد من أجل رفع العلاقات مع مصر إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية الشاملة.. وهذا يوم فارق في التأكيد على الدور المصري".

وأضاف ميتسوتاكيس خلال كلمته في القمة المصرية الأوروبية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نهدف إلى وجود شراكة استراتيجية تتعلق بالعمق فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والأهمية التي يمكن أن نقوم بها ليس فقط في مجال الاقتصاد وخلق فرص عمل للمصريين من خلال الاستثمار والعمل في المشروعات المهمة من خلال تطوير مصادر للطاقة".