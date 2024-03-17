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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تحدثت باللغة العربية.. رئيسة المفوضية الأوروبية مهنئة السيسي: «رمضان كريم سيادة الرئيس»

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية

هنأت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول شهر رمضان المبارك، قائلة باللغة العربية: “رمضان كريم سيادة الرئيس”.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال كلمتها اليوم في القمة المصرية الأوروبية إن هذه اللحظة تاريخية حقًا، حيث يشهد اليوم رفع العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى استراتيجيًا وشامل، متابعة: “نوافق على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والطاقة منخفضة الكربون وإدارة الهجرة والأهم من ذلك التجارة في الأشخاص من حيث التعليم والثقافة”.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن هذا يصاحبه حزمة من الدعم المالي تصل لـ 7.4 مليار يورو في السنوات المقبلة.

عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن سعادتها بوجودها في مصر، اليوم، مع رئيس وزراء بلجيكا، ورئيس قبرص، ورئيس وزراء اليونان، موضحة أنّ هذه اللحظة تاريخية.

وشددت أورسولا، على أهمية ترفيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى استراتيجي وشامل، يشمل شراكة استراتيجية وشاملة، مؤكدة الموافقة على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والطاقة منخفضة الكربون، وإدارة الهجرة والاستثمار في التعليم والشباب.

وأضافت أن مصر تلعب دروا مهما في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن هذه اللحظة تاريخية حقًا، حيث يشهد اليوم رفع العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى استراتيجيًا وشامل.

وتابعت  “نوافق على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والطاقة منخفضة الكربون وإدارة الهجرة والأهم من ذلك التجارة في الأشخاص من حيث التعليم والثقافة”.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن هذا يصاحبه حزمة من الدعم المالي تصل لـ 7.4 مليار يورو في السنوات المقبلة.

ونوهت بأن غزة تواجه وضعا كارثيا ، والوصول لحل إيقاف إطلاق النار الآن من شأنه أن يوقف الاعتداءات، ويؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال كلمتها اليوم في القمة المصرية الأوروبية: “نخشى من عمل حملة عسكرية في رفح تؤدي إلى إضعاف السكان أكثر فأكثر”.

ووجهت الشكر لمصر على دعمها الكبير ف التأكد من وصول المساعدات لقطاع غزة عن طريق البر والبحر والجو.

المفوضية الأوروبية مصر قبرص اليونان القمة المصرية الأوروبية

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