عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد رشوان: القيعي فوجئ برفع قضية من ممدوح عيد ضده

صدى البلد

أكد محمد رشوان المحامي بالنقض، أنه أجرى اتصالاً مع عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، والذي أبدى اندهاشه من الدعوى القضائية المرفوعة ضده، من جانب ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز.

وقال رشوان في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "بيراميدز فشل في تحقيق أي بطولة داخل الملعب، واتجه إلى القضايا، الأولى وجود قضية ضد حسين الشحات، ثم رفع قضية أخرى ضد عدلي القيعي.. ولابد أن نضع علامة تعجب ولا أحد يعرف الأسباب وراء ذلك".

وأضاف: "من حق أي طرف رفع دعوى قضائية وفقا لأحكام الدستور، وهناك في القانون جرائم الشكوى وهي مرتبطة بمواعيد معينة، ونسميها في القانون جنحة مباشرة، والواقعة مر عليها أكثر من 3 أشهر، أو من الوارد يكون تم العلم بالشكوى في وقت متأخر".

وأكمل: "معيار السب والقذف عبر وسائل التواصل أو التليفزيون يكون له معايير معينة، ولا بد أن يكون الاتهام يمثل جريمة، لو صحت؛ لاستوجبت عقوبته، أو الإساءة لسمعته أو الاحتقار من شأنه".

وتابع: "سنترك التقييم للسلطة القضائية، ولكن تصريحات عدلي القيعي كلها في إطار الرياضة وموضوع التحريض على هروب لاعب، لا يعاقب عليه أي طرف من الأطراف".

وزاد: "ممدوح عيد عليه تقديم ما يثبت أنه كان خبيرا في نادي أرسنال، ويترك للمحكمة التقييم".

وأضاف: "هناك تقارب بين الأهلي والزمالك، والعلاقات جيدة بين جميع الأندية، ولا أعرف لماذا يسعى بيراميدز دائما لعمل أزمات مع الأهلي".

وشدد على أن عدلي القيعي لم يكن يعرف أي شء عن القضية المرفوعة ضده سوى من وسائل الإعلام.

وأوضح أنه كان هناك تقاربا في إنهاء موضوع الشحات والشيب، لكنه فوجئ بوجود قضية أخرى من جانب مسئولي بيراميدز ضد عدلي القيعي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 8.. كيف ستنتقم مي عمر من أحمد زاهر؟

أول ظهور لعشيقة المسئول الكبير المتهم في قضية رشوة أسوان الكبرى..فيديو

ملك الأرقام القياسية.. محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا أمام مانشستر يونايتد

ترشيحاتنا

محمد رشوان: القيعي فوجئ برفع قضية من ممدوح عيد ضده

مودرن جاس تحقق إيرادات 2,6 مليار جنيه خلال 2023

كيف تفوز بالعتق من النار في رمضان؟.. أسبابه و4 كلمات تحققه مع الفجر

غلق باب الاشتراك في مشروع علاج "الصحفيين" غدا

عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين يقعان بالقرب من اليابان

مرة واحدة فقط|ضوابط سعودية جديدة بشأن عمرة رمضان 2024 لهذا السبب.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر اللافت.. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالتها| شاهد

بالذكاء الاصطناعي.. شريهان تثير الجدل بصورها الأخيرة

لو بتعاني منها.. 5 حلول طبيعية للتخلص من الحموضة في الصيام

لن تصدق.. ماذا يحدث لمرضى الضغط عند تناول العرقسوس

فيديو

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ