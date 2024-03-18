الأعلى للشئون الإسلامية: الجماعات المتطرفة تسعى للإخلال بالمفاهيم واختزالها واحتلالها

قال الدكتور محمد عزت أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الجماعات المتطرفة تسعى بكل جهدها إلى اختلال المفاهيم ثم اختزال المفهوم ثم احتلال هذا المفهوم، والجاهلية التي وردت في القرآن الكريم ليست هي ضد العلم ولا يقصد بها أنهم لا يعلمون شيئا بدليل أن العرب في الجاهلية كانوا شعراء وأدباء وكانوا يتبارون في ذلك.

وأضاف "عزت" خلال استضافته ببرنامج "الضفة الأخرى"، والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، أن الجاهلية لم تكن ضد الإيمان، وهذا ما يؤسس له سيد قطب بأن الجاهلية ضد الإيمان وأن الجاهلي غير مؤمن، وهذا ليست حقيقة، لأنه كان في الجاهليين الأحناف الذين كانوا يعبدون الله -سبحانه وتعالى- ولا يعبدون الأصنام.

الجاهلية

ولفت أن الجاهلية التي وردت في القرآن الكريم أسست على أنها ضد الحلم كأنها سلوك وليس ضد إيمان أو العلم، وبالتالي الجاهلية ليست سلوكا وليست عبادة أو أمرا عقائديا وليست دينا أو ليست ضد العلم.