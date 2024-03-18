متحدث الرئاسة: الغرب يدرك حجم ودور مصر الرشيد.. أبو العينين يشيد بما قدمه الرئيس السيسي.. تعليق قوي من أحمد موسى على القمة المصرية الأوروبية| توك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أبو العينين يشيد بما قدمه الرئيس السيسي من نهضة حضارية واقتصادية ضخمة خلال الفترة الماضية.. فيديو

أشاد أبو العينين، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بما قدمه الرئيس السيسي من نهضة حضارية واقتصادية ضخمة خلال الفترة الماضية.

النائب محمد أبوالعينين: الدول الأوروبية تتعامل مع الرجل القوي في المنطقة.. فيديو

علق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، على انعقاد القمة المصرية الأوروبية في القاهرة، قائلاً "الدول الأوروبية تعلم أنها تتعامل مع الرجل القوي في المنطقة".

متحدث الرئاسة عن القمة المصرية الأوروبية: الغرب يدرك حجم ودور مصر الرشيد

تحدث المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن انعقاد القمة المصرية الأوروبية، قائلا، "دول الاتحاد

الأوروبي أدركت حجم دور مصر الرشيد".



متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي طالب قادة أوروبا بمنح فلسطين العضوية الكاملة بمجلس الأمن والأمم المتحدة

تحدث المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن انعقاد القمة المصرية الأوروبية، قائلا،: "الرئيس السيسي طالب الدول الأوربية بالتدخل لحل أزمة غزة".

هل التدخين في رمضان يفطر.. سعاد صالح تكشف مفاجأة

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الكثير يبحثون خلال شهر رمضان على إجابة سؤال "

هل السجائر تفطر في نهار رمضان؟".



احنا السبب إن في استقرارهم.. تعليق قوي من أحمد موسى على القمة المصرية الأوروبية

علق الإعلامي أحمد موسي، على القمة المصرية الأوروبية، قائلا،: "الاستقرار الأمني لدول أوروبا سببه مصر.. وإحنا السبب إن

أوروبا تكون مستقرة".



أسامة كمال: كلمت ربنا في محنة مرض أخويا واستجاب لدعائي

كشف الإعلامي أسامة كمال تفاصيل اصعب محنة إنسانية واجهته في الفترة الماضية، بعد وفاة والديه.

وقال "كمال" خلال استضافته ببرنامج «كلم ربنا مع أحمد الخطيب)» علي الراديو 9090، إن مرض شقيقه الكبير الذي كان بمثابة

أب له ولأشقائه وصاحب مكانة كبيرة في الأسرة، شكل صدمة كبيرة له، خاصة أنه دخل غيبوبة لمدة طويلة وكان تقدير الاطباء أنه

لن ينجو من هذه الحالة.



الانتخابات الرئاسية الروسية تلقي بظلالها على الأزمات الدولية

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "

الانتخابات الرئاسية الروسية تلقي بظلالها على الأزمات الدولية".



إبراهيم عيسى: أنا في المرحلة الأخيرة من الحياة.. وده يستلزم الصدق

وقال الإعلامي إبراهيم عيسى، "أنا في المرحلة الأخيرة من الحياة، والموت قريب وده يستلزم الصدق والوضوح.

وأضاف إبراهيم عيسى، أن كتبت مع أحمد زكي و محمد خان أعمالا كثيرة لم تظهر للنور، متابعا أنه يقدر الأعمال الفنية التي تكتب

بشكل جيد.

ندم إنه اتجوزها.. سعد الصغير يكشف سر حبس هشام ربيع بسبب بوسي

نفى المطرب الشعبي سعد الصغير، تصريحات المطربة الشعبية بوسي التي جاء فيها أن طليقها الراحل وليد فطين حُبس بسب إدانته

في 75 قضية، مؤكدًا: "هي التي حبسته".

تشابك بالأيدي.. خناقة بين حمو بيكا وكزبرة في مقلب رامز جلال

وقع مؤديا المهرجانات حمو بيكا وكزبرة، ضحايا لبرنامج مقلب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة “إم بي سي

مصر”، مساء اليوم الأحد.

وحدث تشابك بالأيدي بين حمو بيكا وكزبرة، وذلك بعد طلب رامز جلال، دخول النفق.

المفوضية الأوروبية: الأحداث الجارية تؤكد أهمية الدور المصري في المنطقة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنّها قلقة إزاء الحرب المستعرة في غزة، مشيرةً إلى أن الوضع الإنساني

كارثي هناك.