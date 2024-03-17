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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المفوضية الأوروبية: الأحداث الجارية تؤكد أهمية الدور المصري في المنطقة

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنّها قلقة إزاء الحرب المستعرة في غزة، مشيرةً إلى أن الوضع الإنساني كارثي هناك.

وأضافت «أورسولا»، في كلمته بمؤتمر صحفي ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، على الهواء: «غزة تواجه المجاعة ولا نستطيع أن نقبل بهذا، ومن الأهمية بمكان أن نصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الآن، يُطلق سراح الرهائن ويسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة».

وتابع: «أحيي الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده الشخصية للوساطة في مسألة وقف إطلاق النار، ونحن قلقون بشأن العملية العسكرية التي قد تقع في رفح وتؤثر على السكان المدنيين وينبغي تجنب هذا بكل السبل».  

وواصلت: «أود أن أتوجه بالشكر لمصر على مجهوداتها الاستثنائية لضمان أن المساعدات الإنسانية تستطيع أن تصل إلى غزة، والاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهده لتقديم المساعدات الضرورية، ونعرف أن غزة تحتاج 500 شاحنة يوميا وسنقدم 275 ملايين يورو مساعدات إنسانية للفلسطينيين، وقدمنا 1800 طن مساعدات وصلت مصر ونحاول إيصالها غزة بكل السبل بما يشمل المحور البحري الجديد في قبرص».

امن واستقرار

وواصلت، أن الأحداث الجارية تؤكد الدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في أمن واستقرار والمنطقة، وهذه التحديات بينت القيمة والقوة المتأتية من علاقتنا الثنائية وتعاوننا الثنائي، ومن ثم، من الطبيعي بالنسبة لنا أن نحفز شراكتنا.

الحرب المستعرة السيسي القاهرة الإخبارية المساعدات الانسانية المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

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