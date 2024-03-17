عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "الانتخابات الرئاسية الروسية تلقي بظلالها على الأزمات الدولية".

أوضح التقرير إلى أن روسيا تشهد أجواء سياسية ساخنة منذ أمس أول الجمعة وحتى اليوم، حيث تقام الانتخابات الرئاسية الروسية التي ستنعكس نتائجها بطبيعة الحال على الصراعات حول العالم، وأبرزها الحرب مع أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن ملفات أخرى مثل مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

أشار التقرير إلى أنه يتنافس ضد بوتين ثلاثة مرشحين آخرين، وسبق لهم أن أيدوا حرب أوكرانيا، وشهدت المنافسة الانتخابية بين الأربعة أجواء متوترة مثل إلقاء زجاجات المولوتوف وسكب الأصباغ، كما شهد اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية الروسية هجمات سيبرانية وأخرى بالصواريخ والمسيرات أيضا.

فرص فلاديمير بوتين

ولفت أنه في ظل المعطيات الحالية تبدو فرص فلاديمير بوتين الأوفر بطبيعة الحال، وبحسب تقارير فقد نجح بوتين في اكتساب المزيد من الشعبية الأمر الذي يجعل من الطبيعي فوزه بولاية جديدة.