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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة كمال: كلمت ربنا في محنة مرض أخويا واستجاب لدعائي

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

كشف الإعلامي أسامة كمال تفاصيل اصعب محنة إنسانية واجهته في الفترة الماضية، بعد وفاة والديه.

وقال "كمال" خلال استضافته ببرنامج «كلم ربنا مع أحمد الخطيب)» علي الراديو 9090، إن مرض شقيقه الكبير الذي كان بمثابة أب له ولأشقائه وصاحب مكانة كبيرة في الأسرة، شكل صدمة كبيرة له، خاصة أنه دخل غيبوبة لمدة طويلة وكان تقدير الاطباء أنه لن ينجو من هذه الحالة.

وأوضح الإعلامي الكبير أنه لم يجد في هذه المحنة معينا له سوى المولى عز وجل، وأنه تحدث إليه وناجاه ورجاه بأن يعيد شقيقه إلى الحياة مرة أخرى، مؤكدا أن المولى عز وجل استجاب لدعائه.

وقال كمال : تيسر لى الحصول على تأشيرة لأمريكا في اقل من ٤٨ ساعة، وكنت ملازما لشقيقي حتى كتب الله له الشفاء خلافا لتوقعات تلاطباء.

واضاف: حواري وكلامي مع ربنا لا ينقطع ودايما بلتقط من الوقت أجزاء خاصة أخلو فيها بنفسي مع المولى عز وجل أناجيه وأتحدث إليه ولا أشك لحظة في إن الرد هيجيني .. آخر مرة وصلني رد من ربنا على كلامي لما كلمني واحد من المشاهدين وفاجئني بأنه بيحاول يتصل بيا أكتر من مرة وقال لى انه دعا لى في العمرة وأنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام وبلغه برسالة يوصلها لى نصها : قول لأسامة ما تقلقش هتُفرج" بعدها بأسبوع كنت موجود مرة تانية على شاشة التلفزيون.


وانطلق الموسم الخامس من برنامج «كلم ربنا.. مع أحمد الخطيب» مع أول أيام شهر رمضان المبارك 2024.

ويستضيف الكاتب الصحفى أحمد الخطيب رئيس قطاع الثقافة والتراث بالشركة المتحدة، في برنامجه الاذاعي السنوي نخبة مميزه من نجوم المجتمع المصري "إعلاميين وكتاب وسياسين ومسئولين وفنانين وقساوسة ودُعاة ونجوم المجتمع".

ويُذاع برنامج «كلم ربنا .. مع أحمد الخطيب» على الراديو 9090، في  الساعة الخامسة والنصف قبل الإفطار طوال أيام شهر رمضان المبارك.

أسامة كمال

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