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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الفنون الشعبية للأطفال تزين رابع ليالي رمضان بجنوب سيناء

صدى البلد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية، في رابع ليالي رمضان الثقافية والفنية، بساحة العلم في طور سيناء، ضمن برامج وزارة الثقافة.
وشهدت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية للأطفال، بقيادة الفنان أسامة إبراهيم، تضمن رقصات استعراضية من التراث المصري، إلى جانب ختام فعاليات ورشة أشغال المرأة في الكروشيه.
وشهدت الفعاليات أمسية شعرية بقصر ثقافة الطور لأدباء نادي الأدب المركزي بالطور لشيخ شعراء البادية سلام مدخل، وأدار الأمسية الأديب ممدوح الحصري بعنوان "شعر البادية"، وتناول فيها الشاعر تجربته الشعرية، وألقى العديد من القصائد بمناسبة شهر رمضان المبارك. 
وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، شهدت مواقع فرع ثقافة جنوب سيناء عددا من الفعاليات المتنوعة للرواد، منها مجموعة من الورش الحرفية والتراثية، بجانب ختام ورشة مواهب فنية بعنوان "فن صناعة الكتب التفاعلية" بقصر ثقافة الطور، بالتعاون مع المدرسة الصناعية بالطور، وأعدت مكتبة الطفل والشباب برأس سدر ورشة حكي للأطفال بعنوان "بستان الحكايات" تأليف أحمد سويلم.
وشهد بيت ثقافة أبو رديس عرض إنشاد ديني بالحديقة العامة للمنشد العربي عبد الحميد وفرقته الموسيقية، تضمن أنشودة (مدد يا نبي، رمضان، فاطمة يا بنت نبينا)، بحضور عدد من المثقفين ومشايخ القبائل وقيادات الثقافة والأوقاف والتربية والتعليم.
وعقد بيت ثقافة سانت كاترين ورشة حكي وسرد قصص للأطفال بمشاركة مدرسة السلام الابتدائيه بكاترين.
وفي محاضرة تثقيفية ببيت ثقافة أبو زنيمة، ناقش فيها المحاضر محمود أحمد أهمية سيناء بين الأمس والغد، وأوضح أهمية سيناء الحاضر، وأن سيناء ذكرت في القرآن، وسيناء كانت نصرة للأنبياء، بينما عقدت مكتبة طابا الثقافية ورشة حكي قصصي بعنوان "الأعمى وكنز الصحراء" تاليف يعقوب الشاروني.

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