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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يعرب عن تقديره لجهود القوات المسلحة للحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه.. أبو العينين: زيارة قادة أوروبا لمصر رسالة قوية| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

الرئيس السيسي يشارك قادة القوات المسلحة الإفطار السنوي بذكرى العاشر من رمضان

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي قادة قوات القوات المسلحة حفل الإفطار السنوي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان .

 

السيسي يعرب عن تقديره لجهود القوات المسلحة للحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي قادة القوات  المسلحة حفل الإفطار السنوي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان .

 

أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة نتنياهو الخطيرة لاقتحام رفح الفلسطينية |فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل تصريحات نتنياهو الخطيرة بشأن التجهيز لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية، موضحًا أن رئيس وزراء دولة الاحتلال أرسل وفدًا رفيع المستوى إلى واشنطن ليعرضوا خطة اقتحام رفح على الأمريكان.

 

أبو العينين: زيارة قادة أوروبا رسالة قوية.. وعلينا تقديم رؤى جديدة لمصر الصناعية|فيديو

استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بجلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حول زيارة 6 من قادة الاتحاد الأوروبي لمصر، وإجراء عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.

 

«بسمع النقشبندي».. لقاء الخميسي: مش محتاجة حد يشرحلي حاجة عن الدين|فيديو

قالت الفنانة لقاء الخميسي، "أنا بحب أسمع النقشبندي، لكن مبحبش أسمع حد بيتكلم عن الدين

 

ناهد السباعي: أقدر أخش فيلم "حرام الجسد" مع واحد مرتبطة بيه

ردت الفنانة ناهد السباعي على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم على الفارق بين الإغراء والابتذال قائلة: " نسبي" .

 

شقيقة حلمي عبد الباقي تتسبب في بكائه على الهواء |فيديو

دخل الفنان حلمي عبد الباقي، في نوبة بكاء على الهواء، إثر عرض صورة شقيقته الراحلة، قائلًا: أنا بالنسبة لأخواتي رمز العيلة، أختي من أجمل الشخصيات في حياتي وعشقتها بعد وفاة أمي وأبويا، فأصبحت تحل محلهما “كنت بعتبرها أمي وأبويا وبعشق التراب اللي بتمشي عليه، أختي كانت حاجة ملائكية”.

أخد مني غنوة ومسامحه.. حمادة هلال يفجر مفاجأة عن خلافه مع تامر حسني

كشف الفنان حمادة هلال، حقيقة الخلاف بينه والمطرب تامر حسني، قائلا :"تامر حسني أخد مني غنوة ومسامحه"، وذلك خلال برنامج رامز جاب من الأخر، للفنان رامز جلال، مساء اليوم الإثنين. 

 

المفتي: الحجامة لا تفسد الصيام .. فيديو

كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، حكم إخراج زكاة الفطر والفدية نقودًا.

 

السيسي الرئيس السيسي أبو العينين أحمد موسى اخبار التوك شو

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