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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السيسي يعرب عن تقديره لجهود القوات المسلحة للحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي قادة القوات ط المسلحة حفل الإفطار السنوي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان .

 

الرئيس السيسي يشارك قادة قوات القوات المسلحة الإفطار السنوي بذكرى العاشر من رمضان

افتتاح متحف قناة السويس مجانا بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لجهود القوات المسلحة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين ودعم ركائز الامن الوطني المصري .

 

وهنأ الرئيس السيسي رجال القوات المسلحة والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان، معربا عن تقديره لجهود القوات المسلحة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه .

 

ووجه الرئيس السيسي التحية لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم، مؤكدا ان الدولة لم تنسىى شهدائها، وأن الشعب المصري يقدر الجهود والتضيات التي يقدمها القوات المسلحة لحماية مصر .

 

 

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