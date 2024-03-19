السيسي يعرب عن تقديره لجهود القوات المسلحة للحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي قادة القوات ط المسلحة حفل الإفطار السنوي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان .

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لجهود القوات المسلحة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين ودعم ركائز الامن الوطني المصري .

وهنأ الرئيس السيسي رجال القوات المسلحة والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان، معربا عن تقديره لجهود القوات المسلحة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه .

ووجه الرئيس السيسي التحية لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم، مؤكدا ان الدولة لم تنسىى شهدائها، وأن الشعب المصري يقدر الجهود والتضيات التي يقدمها القوات المسلحة لحماية مصر .