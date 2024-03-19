الرئيس السيسي يشارك قادة القوات المسلحة الإفطار السنوي بذكرى العاشر من رمضان

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي قادة قوات القوات المسلحة حفل الإفطار السنوي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان .

وهنأ الرئيس السيسي رجال القوات المسلحة والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان، معربا عن تقديره لجهود القوات المسلحة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

ووجه الرئيس السيسي التحية لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم، مؤكدا أن الدولة لم تنسىى شهدائها، وأن الشعب المصري يقدر الجهود والتضيات التي يقدمها القوات المسلحة لحماية مصر .

وأعرب الرئيس السيسي عن تقدريره لجهود القوات المسلحة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين ودعم ركائز الأمن الوطني المصري .