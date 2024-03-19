ناهد السباعي: أقدر أخش فيلم "حرام الجسد" مع واحد مرتبطة بيه

ردت الفنانة ناهد السباعي على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم على الفارق بين الإغراء والابتذال قائلة: " نسبي" .



وأكدت السباعي خلال لقائها ببرنامج حبر سري، المذاع على فضائية القاهرة والناس، تقديم الإعلامية اسما إبراهيم، أن الاغراء نسبي بحت .

فيلم حرام الجسد جريء جدا وأقدر أخشه مع خطيبي عادي



وردت قائلة وعن فيلم “حرام الجسد”: فيلم جرئ جدا قائم على أعمال جريئة.



وحول سؤال الإعلامية للفنانة ناهد السباعي " تقدري تخشي الفيلم ده انتي ورجل مرتبطة به؟ " قائلة :" اخشه طبعا" .



وتابعت:"عمري ماهختار شريك حياتي يقرفني في شغلي".