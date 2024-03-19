ناهد السباعي تتحدث لأول مرة عن سبب زيارتها لطبيب نفسي: برتاح للعياط

صرحت الفنانة ناهد السباعي لبرنامج حبر سري قائلة:" برتاح للعياط مش بضايق منه وبيريحني".

ولفتت السباعي خلال لقائها ببرنامج حبر سري، المذاع على فضائية القاهرة والناس، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم إلى أنها بعد وفاة والدتها توقفت عن العياط تماما قائلة:" مكنتش عارفه أعيط".

وكشفت ناهد السباعي عن زيارتها لطبيب نفسي وذلك بعد وفاة اخيها في حادث سيارة ووفاة ابيها بعده بشهرين ولكنها الآن لم تحتاج لطبيب نفسي.



بستقوي بربنا

وتابعت: “انا محتاجه دعم من الله وبستقوي بربنا، والتجمعات العائلية أيضا والأصدقاء والشغل بيغير من الإنسان”.