هل الطبق الدوار مستحب شرعًا في رمضان ؟ .. الإفتاء توضح

أجاب الشيخ أحمد بسيوني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه فى فيديو منشور له عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية مضمونة:"هل الطبق الدوار من الأمور المستحبة شرعًا؟".

ليرد بسيوني، موضحًا: أن من العادات المصرية الجميلة اللي بنعملها فى شهر رمضان الطبق الدوار وهو عبارة عن طبق نضع فيه بعض الطعام والحلوى ونهادي به جيراننا، تلك الهديه لها فائدتين مهمين جدا أولا أن الهديه بتزود المحبه، قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم :"تهادوا تحابوا".

كذلك الهدية تدل على كمال الإيمان وإكرام الجار بيدل على كمال الإيمان صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره.

ونصح بعدم التقليل من الهدية حتى لا نُحرم من الأجر والثواب قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام (يا نساء المسلمات لا تحقرن جاره لجارتها ولو فرس نشاة).