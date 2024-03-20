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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| أبل تقتبس ميزة العرض الثورية من سامسونج S24 Ultra.. ريلمي تكشف عن موبايل متطور بقدرات مميزة للفئة المتوسطة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

أرخص من سامسونج.. هواوي تطلق موبايل جديد بأقوى كاميرا وبطارية
قدمت شركة هواوي Huawei الصينية، مجموعة جديدة من هواتف "نوفا" متوسطة المدى، تتمتع التشكيلة الجديدة من سلسلة Nova 12، بتصميم أنيق وألوان جذابة، وتتميز بمواصفات قوية وسعر منافس.

 

أسطورة الفئة المتوسطة.. موبايل متطور بقدرات مميزة من ريلمي

أطلقت شركة ريلمي Realme، هاتفا مميزا من حيث المواصفات وقدرات التصوير، والذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بسبب سعره المنافس ومواصفاته الجيدة.

 

تسريبات حصرية تكشف سعر ومواصفات هاتف وان بلس المنتظر Nord CE4

سربت بعض مواقع التقنية، التفاصيل الرئيسية لهاتف وان بلس القادم OnePlus Nord CE4، الذي من المقرر إطلاقه في الأول من شهر إبريل المقبل، وهو يعد خليفة هاتف Nord CE 3 الشهير.

 

مواصفاته خارقة.. موبايل إنفينيكس ينافس بكاميراته وتقنياته هواتف سامسونج

كشفت شركة إنفينيكس Infinix، عن هاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله منافسا قويا في سوق أجهزة أندرويد متوسطة الفئة.

 

لـiPhone 17.. أبل تقتبس ميزة العرض الثورية في سامسونج S24 Ultra

إحدى الميزات المميزة في هاتف سامسونج الرائد Galaxy S24 Ultra هي الشاشة، حيث يتميز بدرع حماية جديد من نوع Corning Gorilla Armor، الذي يعد واحدا من أكثر الترقيات الملحوظة على الهاتف، كما يقال إنه ليس أكثر متانة فحسب، بل يتميز أيضا بطبقة مميزة تقلل من انعكاسات الشاشة بشكل كبير، وعلى ما يبدو أن شركة آبل تعتزم تقليدها.

 

ببطارية تدوم 40 ساعة.. هونر تطلق إيربودز رخيصة بتصميم مميز

أطلقت شركة هونر Honor الصينية، سماعة لاسلكية جديدة تتميز بتصميم مفتوح من الجزء الخلفي تسمى Honor TiinLab، وهي تعد إيربودز منخفضة التكلفة مع مزايا متطورة.

 

مهرجان الألترا.. خصومات هائلة على هواتف سامسونج Galaxy Ultra

حصلت هواتف سامسونج Galaxy Ultra، على خصومات هائلة، بفضل العديد من العروض التي توفرها مواقع التجارة الألكترونية حول العالم، إلى جانب الخصومات التي تقدمها الشركة المصنعة على الإصدارات الجديدة باهظة الثمن.

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