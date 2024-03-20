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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية تدوم 40 ساعة.. هونر تطلق إيربودز رخيصة بتصميم مميز

Honor TiinLab Buds
Honor TiinLab Buds

أطلقت شركة هونر Honor الصينية، سماعة لاسلكية جديدة تتميز بتصميم مفتوح من الجزء الخلفي تسمى Honor TiinLab، وهي تعد إيربودز منخفضة التكلفة مع مزايا متطورة.

مواصفات سماعة هونر Honor TiinLab Buds

وبفضل تصميمها المفتوح، تترك سماعات هونر TiinLab الأذنين مفتوحة، مما يسمح لمرتديها سماع الأصوات المحيطة به، والبقاء على دراية بما يحدث حوله دون عزل الضوضاء المحيطة به أثناء استخدامها، وذلك يجعلها مثالية للعدائين وراكبي الدراجات.

 

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وتتميز سماعات الأذن بتقنية Bluetooth 5.3، والتي توفر اتصال مستقر بالهواتف الذكية، وتدعم برامج الترميز المتقدمة AAC وSBC للحصول على صوت عالي الجودة.

تتميز سماعات الأذن المفتوحة من هونر، بمحركات مقاس 13.4 ملم مع ملف ديناميكي مخصص لتحسين صوت الجهير، وتتميز بنظام ميكروفون مزدوج مع تقليل الضوضاء القائم على الذكاء الاصطناعي لإجراء مكالمات واضحة.

Honor TiinLab Buds

ويمكن للمستخدمين ضبط إعدادات الصوت عبر تطبيق Honor Smart Space، وتدعم سماعات الأذن مقاومة الماء والعرق وفقا لمعيار IP54 مما يجعلها مناسبة للتمرينات الرياضية.

وتزن كل سماعة على حدة 6.8 جراما فقط، ويبلغ الوزن الإجمالي لعلبة الشحن 132 جراما، وإلى جانب التصميم، يعد عمر البطارية من أبرز مميزات سماعة هونر، حيث  توفر Honor TiinLab، ما يصل إلى 10 ساعات من وقت التشغيل المستمر، وتمتد إلى 40 ساعة مع علبة الشحن.

وتتوفر سماعات الأذن باللونين الذهبي والأسود، 77 دولار (أي ما يعادل 3600 جنيه مصري).

Honor TiinLab Buds
هونر Honor ايربودز هونر TiinLab Honor TiinLab Buds

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