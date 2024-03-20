أرخص من سامسونج.. هواوي تطلق موبايل جديد بأقوى كاميرا وبطارية

قدمت شركة هواوي Huawei الصينية، مجموعة جديدة من هواتف "نوفا" متوسطة المدى، تتمتع التشكيلة الجديدة من سلسلة Nova 12، بتصميم أنيق وألوان جذابة، وتتميز بمواصفات قوية وسعر منافس.

سعر ومواصفات هواوي Nova 12 SE

يتميز هاتف هواوي الجديد Nova 12 SE، بشاشة مسطحة طويلة من نوع OLED، بقياس 6.67 بوصة، بجودة عرض Full HD +، بدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم مليار لون معدل تحديث 90 هرتز.

جاء هاتف هواوي Nova 12 SE، بإعداد كاميرا ثلاثي مع مستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومن ناحية أخرى، تتميز الواجهة الأمامية بكاميرا سيلفي بزاوية عريضة للغاية بدقة 32 ميجابكسل.

Nova 12 SE

يتم تشغيل الهاتف الذكي الذي يعمل بشريحتي اتصال Nano، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 680 4G، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يعمل بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 أو 256 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

يعمل هاتف هواوي Nova 12 SE، ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقدرة 66 وات، والشحن العكسي بقدرة 5 وات، ويعمل الهاتف بنظام EMUI 14 بدون خدمات جوجل.

Nova 12 SE

تشمل الميزات البارزة الأخرى، في هاتف هواوي Nova 12 SE، على ماسح بصمات الأصابع جانبي مدمج في زر الباور، وتقنية الاتصال قريب المدي NFC، وبطاقتي SIM مزدوجة، وتقنية Bluetooth 5.0.

يتوفر هاتف هواوي Nova 12 SE، في 3 ألوان هي: الأخضر والأسود والأبيض، لليع في إندونيسيا مقابل سعر يبدأ من 211 دولار (أي ما يعادل 9.927 جنيها مصريا)، للإصدار الأساسي بسعة 8 + 128 جيجابايت.