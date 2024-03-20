عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص من سامسونج.. هواوي تطلق موبايل جديد بأقوى كاميرا وبطارية

Nova 12 SE
Nova 12 SE

قدمت شركة هواوي Huawei الصينية، مجموعة جديدة من هواتف "نوفا" متوسطة المدى، تتمتع التشكيلة الجديدة من سلسلة Nova 12، بتصميم أنيق وألوان جذابة، وتتميز بمواصفات قوية وسعر منافس.

سعر ومواصفات هواوي Nova 12 SE

يتميز هاتف هواوي الجديد Nova 12 SE، بشاشة مسطحة طويلة من نوع OLED، بقياس 6.67 بوصة، بجودة عرض Full HD +، بدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم مليار لون معدل تحديث 90 هرتز.

 

مقارنة هتصدمك.. هونر Magic 6 Pro يكتسح هواوي Mate 60 Pro

فرصة ماتتعوضش.. عرض جبار على موبايل هواوي Nova 11i

 

جاء هاتف هواوي Nova 12 SE، بإعداد كاميرا ثلاثي مع مستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومن ناحية أخرى، تتميز الواجهة الأمامية بكاميرا سيلفي بزاوية عريضة للغاية بدقة 32 ميجابكسل.

Nova 12 SE

يتم تشغيل الهاتف الذكي الذي يعمل بشريحتي اتصال Nano، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 680 4G، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يعمل بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 أو 256 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

يعمل هاتف هواوي Nova 12 SE، ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقدرة 66 وات، والشحن العكسي بقدرة 5 وات، ويعمل الهاتف بنظام EMUI 14 بدون خدمات جوجل.

Nova 12 SE

تشمل الميزات البارزة الأخرى، في هاتف هواوي Nova 12 SE، على ماسح بصمات الأصابع جانبي مدمج في زر الباور، وتقنية الاتصال قريب المدي NFC، وبطاقتي SIM مزدوجة، وتقنية Bluetooth 5.0.

يتوفر هاتف هواوي Nova 12 SE، في 3 ألوان هي: الأخضر والأسود والأبيض، لليع في إندونيسيا مقابل سعر يبدأ من 211 دولار (أي ما يعادل 9.927 جنيها مصريا)، للإصدار الأساسي بسعة 8 + 128 جيجابايت.

Nova 12 SE
هواوي Huawei Nova Nova 12 nova 12 SE سعر Nova 12 SE

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

الزمالك يعلن العصيان على الجبلاية.. الأبيض يرفض خوض مبارياته في الدوري

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

أسد يتجول في شوارع التجمع الخامس .. صور

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

كيف نفذ مدرس فيزياء جريمته بقـ.تل طالب الدقهلية؟.. اعترافات وتفاصيل مفزعة

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

موضوعات متعلقة

تليفون الغلابة.. موبايل أندرويد من Nokia برخص التراب

مقارنة هتصدمك.. هونر Magic 6 Pro يكتسح هواوي Mate 60 Pro

شبيه الآيفون بسعر مفاجأة.. موبايل اقتصادي من Tecno قالب الدنيا

منافس تويتر.. من هي تروث سوشيال؟ وما علاقتها بـ إيلون ماسك؟

حدثه فورا.. تحذير لجميع مستخدمي تطبيق واتساب على آيفون

وداعًا لحيلة الأرز.. حل سحري لإخراج المياه العالقة داخل الآيفون

بتصميم مميز.. تسريبات تكشف عن أرخص هواتف شاومي Xiaomi 14

مقارنة الملوك.. تشتري أوبو Find X7 Ultra أم هونر Magic 6 Pro

ترشيحاتنا

أحمد عز وزينة أمام المحكمة بعد قليل بسبب مليون جنيه.. تفاصيل

معظمهم أجانب.. فقدان 7 أشخاص في انقلاب ناقلة كورية جنوبية غرب اليابان

170 وظيفة جديدة بالهيئة العامة للطرق والكباري| الشروط وطريقة التقديم

منعوا عنه الزيارة.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

تحريات الأمن الوطني في خلية تنظيم الجبهة الإسلامية: «البسطويسي» أسسها وضم سيدة

هل نزول الإفرازات عند المرأة يؤثر في صحة الصيام.. داعية تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بامكانيات مش هتخليك تندم انك اشتريته .. هاتف Huawei nova 12i

في رمضان.. بضغطة زر يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي في مطبخك

إطلالة مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها | شاهد

هل يمكن الإصابة بالنوبات القلبية أثناء مساعدة الأطفال فى المذاكرة ؟

فيديو

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ