فرصة ماتتعوضش.. عرض جبار على موبايل هواوي Nova 11i

تمتلك شركة هواوي مجموعة رائعة من هواتف Nova، تتنوع ما بين الفئة المنخفضة والمتوسطة والمتوسطة العليا، والتي تتميز بمواصفات تناسب مع جميع احتياجات المستخدمين، من بينها التصميم الأنيق والعصري، وكاميرات عالية الجودة ومعالجات قوية توفر أداءً سلسا وسريعا.

ومن بين أشهر هواتف هواوي Nova، التي تقدم قيمة ممتازة مقابل المال، مع ميزات رائعة وبأسعار معقولة، يبرز هاتف Huawei Nova 11i كخيار مثالي لمن يبحث عن هاتف ذكي يجمع بين المواصفات الحديثة والسعر المنافس.

سعر ومواصفات هواوي Nova 11i

يتميز هاتف هواوي Nova 11i، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.8 بوصة، وبدقة Full HD+ تبلغ 1080 × 2388 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

ويتم تشغيل هاتف هواوي Nova 11i، بواسطة معالج Snapdragon 680 4G، المطور من شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، يدعم الهاتف شبكة 4G.

Huawei Nova 11i

وفي الجزء الخلفي، يتميز هاتف هواوي Nova 11i، بإعداد كاميرا مزدوجة، تضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، وهي مصحوبة بكاميرا لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، وتحتوي الواجهة الأمامية من الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

ويستمد هاتف هواوي Nova 11i، طاقته من بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 40 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف من 0 إلى 60% في غصون 30 دقيقة.

Huawei Nova 11i

وتشتمل الميزات الأخرى بالهاتف، مستشعر بصمات الأصابع جانبي مدمج في زر الباور، ودعم بطاقة SIM مزدوجة، وتقنية Bluetooth 5.0، ومنفذ شحن USB Type-C 2.0، ودعما لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

ويتوفر هاتف هواوي Nova 11i، في اللونين الأسود والأخضر، وهو متاح للبيع في مصر مع خصما يصل لـ 7% على أحد مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، مقابل سعر يبلغ 12.999 جنيها مصريا، بدلا من 14 ألف جنيه مصري.