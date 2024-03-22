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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في اليوم العالمي للماء.. لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناوله

اليوم العالمي للماء
اليوم العالمي للماء

يصادف 22 مارس مارس من كل عام اليوم العالمي للماء، فهل تعلم أنك بحاجة إلى الماء للبقاء على قيد الحياة، وتشعر بالتحسن عندما تشربه بانتظام، ولكن ما الذي يحدث بالفعل في الجسم عندما تشرب الماء؟

صدق أو لا تصدق، يتكون وزن جسمك من الماء بنسبة 60 بالمائة تقريبًا، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يستخدم الجسم الماء في جميع خلاياه وأعضائه وأنسجته للمساعدة في تنظيم درجة الحرارة والحفاظ على وظائف الجسم الأخرى، نظرًا لأن الجسم يفقد الماء من خلال التنفس والتعرق والهضم، فمن المهم إعادة الترطيب عن طريق شرب السوائل وتناول الأطعمة التي تحتوي على الماء.

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تعتمد كمية المياه التي تحتاجها على مجموعة متنوعة من العوامل، وفقًا لمايو كلينيك: المناخ الذي تعيش فيه، ومدى نشاطك البدني، وما إذا كنت تعاني من مرض أو لديك أي مشاكل صحية أخرى، كلها تؤثر على الكمية الموصى بها.

فيما يلي الأسباب التي تجعل الماء عنصرًا قويًا عندما يتعلق الأمر بصحتك.

-يحمي الماء الأنسجة والحبل الشوكي والمفاصل
الماء يفعل أكثر من مجرد إرواء عطشك وتنظيم درجة حرارة الجسم؛ فهو يحافظ على رطوبة أنسجة جسمك، وفقًا لنظام Mayo Clinic الصحي،هل تعرف كيف تشعر عندما تجف عينيك أو أنفك أو فمك؟ إن الحفاظ على رطوبة الجسم يساعده على الاحتفاظ بمستويات مثالية من الرطوبة في هذه المناطق الحساسة، وكذلك في الدم والعظام والدماغ، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك يساعد الماء على حماية الحبل الشوكي، ويعمل بمثابة مادة تشحيم ووسادة للمفاصل.

-الماء يساعد الجسم على التخلص من الفضلات
إن تناول كمية كافية من الماء يمكّن جسمك من إخراج الفضلات من خلال العرق والتبول والتغوط. يساعد الماء كليتيك على إزالة النفايات من الدم والحفاظ على نظافة الأوعية الدموية التي تصل إلى الكليتين، وفقًا لمؤسسة الكلى الوطنية، الماء مهم أيضا للمساعدة في منع الإمساك، ويشير إلى المركز الطبي بجامعة روتشستر. ومع ذلك، كما تشير الأبحاث، لا يوجد دليل يثبت أن زيادة تناول السوائل سوف يعالج الإمساك، حيث أن هناك العديد من العوامل المعنية.

 -يساعد الماء في عملية الهضم
الماء مهم لعملية الهضم الصحية، كما توضح مايو كلينيك، يساعد الماء على تكسير الطعام الذي تتناوله، مما يسمح لجسمك بامتصاص العناصر الغذائية. بعد أن تشرب، تمتص الأمعاء الدقيقة والغليظة الماء، الذي ينتقل إلى مجرى الدم ويستخدم أيضًا في تحطيم العناصر الغذائية، عندما تمتص الأمعاء الغليظة الماء، يتغير البراز من السائل إلى الصلب، وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، الماء ضروري أيضًا لمساعدتك على هضم الألياف القابلة للذوبان، وفقًا لـ MedlinePlus. وبمساعدة الماء، تتحول هذه الألياف إلى هلام وتبطئ عملية الهضم، مما يساهم في الشعور بالامتلاء لفترة أطول.

- الماء يمنعك من الإصابة بالجفاف
يفقد جسمك السوائل عند ممارسة تمرينات رياضية قوية، أو التعرق في درجات حرارة عالية، أو الإصابة بالحمى، أو الإصابة بمرض يسبب القيء أو الإسهال، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إذا كنت تفقد السوائل لأي من هذه الأسباب، فمن المهم زيادة تناول السوائل حتى تتمكن من استعادة مستوى الترطيب الطبيعي لجسمك، قد يوصي طبيبك أيضًا بشرب المزيد من السوائل للمساعدة في علاج الحالات الصحية الأخرى، مثل التهابات المثانة وحصوات المسالك البولية، إذا كنت حاملاً أو مرضعة، فقد ترغبين في استشارة طبيبك بشأن كمية السوائل التي تتناولينها لأن جسمك سيستخدم سوائل أكثر من المعتاد، وفقًا لأكاديمية التغذية وعلم التغذية، خاصة إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية.

المصدر: everydayhealth

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