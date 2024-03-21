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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نسرين طافش تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة| شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

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تألقت نسرين طافش في لصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت قفطان طويل ذا أكملم طويلة باللون الأزرق الفاتح الذي يحمل بعض النقوشات مما زاد من أناقتها.

انتعلت نسرين طافش حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الذهبي مما زاد من أناقتها ومنحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على تسريحة الشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

نسرين طافش

 

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