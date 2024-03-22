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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيادة 10%.. محافظ الدقهلية يعتمد تعريفة المواصلات الجديدة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أعتمد الدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهلية  زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة 10%، وتشمل ( سيارات الميكروباص و السرفيس والتاكسي)، عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي .
وأوضح " مختار " بأن لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت زيادة أسعار السولار بواقع جنيه و75 قرشاً والبنزين بواقع جنيه للتر الواحد والغاز الطبيعي بواقع  جنيه للمتر المكعب لتصبح أسعارهم الجديدة كالتالي :
( السولار       10 جنيه للتر ) .
( بنزين 95    13,50 جنيه للتر ) .
( بنزين 92   12,50 جنيه للتر ) .
( بنزين 80    11 جنيه للتر ) .
( الغاز الطبيعي 6.50 جنيه للمتر المكعب )

وقرر " المحافظ " تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية كافة الجهات المعنية  للمرور علي المواقف العمومية والأسواق ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة وضبط الأسواق ، والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.

كما قرر " مختار " تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

وكلف " المحافظ " مدير إدارة المواقف بالمحافظة بطباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع لافتات بالاسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة  .

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تسعير المواد البترولية تشكيل غرفة عمليات ديوان عام المحافظة دقهلية مصالح المواطنين نطاق المحافظة

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