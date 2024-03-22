زيادة 10%.. محافظ الدقهلية يعتمد تعريفة المواصلات الجديدة

أعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة 10%، وتشمل ( سيارات الميكروباص و السرفيس والتاكسي)، عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي .

وأوضح " مختار " بأن لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت زيادة أسعار السولار بواقع جنيه و75 قرشاً والبنزين بواقع جنيه للتر الواحد والغاز الطبيعي بواقع جنيه للمتر المكعب لتصبح أسعارهم الجديدة كالتالي :

( السولار 10 جنيه للتر ) .

( بنزين 95 13,50 جنيه للتر ) .

( بنزين 92 12,50 جنيه للتر ) .

( بنزين 80 11 جنيه للتر ) .

( الغاز الطبيعي 6.50 جنيه للمتر المكعب )

وقرر " المحافظ " تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية كافة الجهات المعنية للمرور علي المواقف العمومية والأسواق ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة وضبط الأسواق ، والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.

كما قرر " مختار " تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

وكلف " المحافظ " مدير إدارة المواقف بالمحافظة بطباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع لافتات بالاسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة .

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