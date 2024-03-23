أخبار التكنولوجيا| سامسونج تكشف سبب الرائحة الغريبة لقلم هاتف Galaxy S24 Ultra.. لافا تطلق أرخص موبايل بكاميرا 50 ميجابكسل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أطلقت شركة هونر Honor، تابلت Honor Pad 9، للبيع في الهند والذي يأتي مزودا بمواصفات ممتازة ستنافس به أجهزة جالاكسي اللوحية الحديثة من سامسونج.

أثارت التقارير الأخيرة عن انبعاث رائحة غريبة من القلم الذكي S Pen المرفق بهاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra مخاوف بين المستخدمين.

فى العصر الرقمى الحديث، تمثل مواقع التواصل الاجتماعي قوة كبيرة لبعض الأشخاص سواء كانوا من المشاهير أو من الشخصيات الذين لم يكونوا معروفين من قبل أن يصبحوا نجوما بفضل منصات السوشيال ميديا، وذلك لأن حساباتهم تضم الملايين من المتابعين في جميع أنحاء العالم، لذلك سنتحدث في هذا التقرير عن الحسابات الأكثر متابعة على مستوى العالم على منصات التواصل الشهيرة.

كشفت شركة لافا Lava الهندية، عن أحدث الهواتف الاقتصادية تحت عنوان Lava O2، والذي يستهدف محدودي الدخل بميزات رائعة وهو الأسرع أداء في فئته.

كشفت شركة ZTE الصينية، عن هاتفها الأحدث ضمن الفئة الاقتصادية يطلق عليه اسم Yuanhang 41S، والذي يتضمن مواصفات ممتازة بسعر رخيص.

تمتلك شركة ريلمي مجموعة واسعة من الهواتف الذكية، حيث تضم محفظتها عددا من الأجهزة صديقة الميزانية وتمتلك الكثير من المواصفات الجيدة التي تتوفر مقابل سعر رخيص، وسنتعرف فيما يلي على أرخص موبايل ريلمي في مصر.

يعد أوبو Reno 10، هو أحد أقوى الهواتف الذكية متوسطة المدى وأكثرها أناقة مع اتصال 5G، وبالإضافة إلى ذلك، يتميز هذا الهاتف بميزاته المتطورة، مما يجعله خيارا رائعا في سوق الهواتف الذكية التنافسي.